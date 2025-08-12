Figyelem, MVM-ügyfelek: hétvégén totális leállás jön, ezért érdemes előre felkészülni

Az MVM tájékoztatása szerint 2025. augusztus 15-e, péntek reggel 8 órától várhatóan augusztus 17-e, vasárnap este 10 óráig tervezett karbantartási munkálatokat végeznek az online ügyfélszolgálati rendszereiken.
A karbantartást követően új funkciókat vezetnek be, azonban a
munkálatok ideje alatt sem az online ügyfélszolgálaton, sem az MVM Next mobilapplikációban nem lesz lehetőség ügyintézésre.
A vállalat külön felhívja az előre fizetős árammérővel rendelkező ügyfelek figyelmét, hogy a karbantartás ideje alatt az online feltöltés nem lesz elérhető azon felhasználók számára, akiknek villanykapcsoló ábrája szerepel a számlájukon. Az érintett ügyfeleknek érdemes időben gondoskodniuk mérőjük feltöltéséről, hogy elkerüljék a szolgáltatás kimaradását. A karbantartási időszak alatt az előre fizetős mérők feltöltése kizárólag a kijelölt feltöltőpontokon lesz lehetséges.
Címlapkép forrása: Portfolio
Kemény vonalas trumpista került Amerika egyik legfontosabb hivatalának élére
Konzervatív vezetője lett a statisztikai hivatalnak.
Nagy pofon készül a vakcinagyártónak: betilthatják az egyik Covid-oltást a legfiatalabbaknál
Amerikában visszavonhatják az engedélyt.
Itt vannak a választások: jön a pénzeső a nyugdíjasoknak?
A nyugdíjasok a 2026-os választások előtt mintegy 950 milliárdos plusz juttatást kaphatnak.
Április óta tart a magyar árampiaci fordulat - 12 éve nem látott számok!
Nem mindennek árt a napsütés.
Nagyot ugrott az amerikai maginfláció
Az infláció viszont nem változott.
Óriási infláció tarolja le Romániát
Jön az árrobbanás.
Veszélyhelyzetet hirdetett Donald Trump, kiadta a katonaságnak a parancsot – Hogy teheti mindezt?
Átvette a hatalmat a főváros felett?
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Mi is az az ökorasszizmus?
Tanulmányok szerint a marginalizált közösségek aránytalanul viselik a szennyezés egészségügyi terheit.
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.