Figyelem, MVM-ügyfelek: hétvégén totális leállás jön, ezért érdemes előre felkészülni

Az MVM tájékoztatása szerint 2025. augusztus 15-e, péntek reggel 8 órától várhatóan augusztus 17-e, vasárnap este 10 óráig tervezett karbantartási munkálatokat végeznek az online ügyfélszolgálati rendszereiken.

A karbantartást követően új funkciókat vezetnek be, azonban a

munkálatok ideje alatt sem az online ügyfélszolgálaton, sem az MVM Next mobilapplikációban nem lesz lehetőség ügyintézésre.

A vállalat külön felhívja az előre fizetős árammérővel rendelkező ügyfelek figyelmét, hogy a karbantartás ideje alatt az online feltöltés nem lesz elérhető azon felhasználók számára, akiknek villanykapcsoló ábrája szerepel a számlájukon. Az érintett ügyfeleknek érdemes időben gondoskodniuk mérőjük feltöltéséről, hogy elkerüljék a szolgáltatás kimaradását. A karbantartási időszak alatt az előre fizetős mérők feltöltése kizárólag a kijelölt feltöltőpontokon lesz lehetséges.

