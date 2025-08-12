  • Megjelenítés
Ötéves rekord dőlt meg az ingatlanpiacon, szinte a semmiből tűnnek elő a fiatal vevők
Ingatlan

Ötéves rekord dőlt meg az ingatlanpiacon, szinte a semmiből tűnnek elő a fiatal vevők

Portfolio
2025 júliusában a hazai ingatlanpiac továbbra is a nyári szezonalitásnak megfelelő, visszafogottabb tranzakciószámmal működött, ugyanakkor az Otthon Start Program bejelentése óriási keresletélénkülést indított el - közölte a Duna House.

A Duna House adatai szerint a hónapban 9 492 lakóingatlan cserélt gazdát, ami éves összevetésben 17,7%-os visszaesést jelent, havi szinten pedig 4,2%-os csökkenést. Ezzel szemben a vevői érdeklődés látványosan nőtt:

16,6%-kal emelkedett az ingatlanbemutatások száma, a keresletindex pedig 77 ponton tetőzött, ami az elmúlt 5 év legerősebb júliusi értéke.

Hitelpiac: stabilizálódás, erősödő várakozások

A jelzáloghitel-piac stabilan teljesített: a Credipass becslése szerint 2025 júliusában mintegy 135 milliárd forintnyi lakáscélú hitel realizálódott, ami gyakorlatilag megegyezik a 2024. júliusi MNB-adatokkal. Az év első hét hónapjának eredménye ugyanakkor 21%-kal haladja meg az előző év azonos időszakát. Az Otthon Start Program őszi indulásával további keresletbővülés prognosztizálható, amely a hitelvolumen újabb növekedését vetíti előre.

Áralakulás: továbbra is felfelé

Budapesten markáns árnövekedés tapasztalható, különösen a téglaépítésű lakásoknál: Budán 36%-os, Pesten 24%-os, míg a belvárosban 22%-os volt az éves drágulás. A panellakások átlagára is tovább nőtt, elérve Pesten az 1,08 millió, Budán az 1,26 milliós négyzetméterárat. A magas árak mellett is megjelent az áralku, Budán 1-2, Pesten 3-6%-os engedményekkel.

Vidéki trendek: erős közép- és felső kategóriás elmozdulás

Vidéken is emelkedtek az árak: a panellakások 700-750 ezer négyzetméterenkénti átlaggal forognak, miközben a téglaépítésűeknél stagnálás figyelhető meg. Pest vármegyében jelentősen nőtt az 50 millió forint feletti tranzakciók aránya (+13 százalékpont), jelezve, hogy a kereslet már most aktivizálódik – részben az Otthon Start Program által biztosított kedvezőbb feltételek hatására.

Vásárlói és eladói profilok: folyamatban az átrendeződés

Budapesten csökkent az első lakásvásárlók aránya (12%), míg vidéken nőtt (27%). A befektetési célú vásárlások továbbra is dominálnak, ugyanakkor megfigyelhető, hogy a program által célzott fiatalabb, első otthonukat kereső réteg egyre aktívabban jelenik meg a vidéki piacon. Az eladók oldalán a leggyakoribb motiváció továbbra is a befektetések értékesítése, de a nagyobb ingatlanba költözés is egyre jelentősebb tényező – utóbbit szintén ösztönözheti az ősztől elérhető, fix kamatozású támogatási forma.

otthonstart01
Kapcsolódó cikkünk

Megjelent a várva várt kormányrendelet az Otthon Start Programról

Íme a legnagyobb buktatók a lakásbérlésnél – ezt minden bérlőnek és bérbeadónak tudnia kell

Eszeveszett roham indult az eladó lakásokért

Albérletárak le, új lakásépítések fel? Öveket becsatolni, az Otthon Start sok mindent megbolygat!

1,1 millió forint egy budapesti panellakás négyzetméteréért? Ma már ez a realitás

Most már totálisan megfizethetetlen egy lakás? Baljós számok érkeztek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
színes házak-építészet-épület-ingatlan-lakás-lakóház-modern-nyár-város
Ingatlan
Ingatlanpiaci elemzőt keres a Portfolio, jelentkezz hozzánk!
Pénzcentrum
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility