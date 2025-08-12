Ötéves rekord dőlt meg az ingatlanpiacon, szinte a semmiből tűnnek elő a fiatal vevők

A Duna House adatai szerint a hónapban 9 492 lakóingatlan cserélt gazdát, ami éves összevetésben 17,7%-os visszaesést jelent, havi szinten pedig 4,2%-os csökkenést. Ezzel szemben a vevői érdeklődés látványosan nőtt:

16,6%-kal emelkedett az ingatlanbemutatások száma, a keresletindex pedig 77 ponton tetőzött, ami az elmúlt 5 év legerősebb júliusi értéke.

Hitelpiac: stabilizálódás, erősödő várakozások

A jelzáloghitel-piac stabilan teljesített: a Credipass becslése szerint 2025 júliusában mintegy 135 milliárd forintnyi lakáscélú hitel realizálódott, ami gyakorlatilag megegyezik a 2024. júliusi MNB-adatokkal. Az év első hét hónapjának eredménye ugyanakkor 21%-kal haladja meg az előző év azonos időszakát. Az Otthon Start Program őszi indulásával további keresletbővülés prognosztizálható, amely a hitelvolumen újabb növekedését vetíti előre.

Áralakulás: továbbra is felfelé

Budapesten markáns árnövekedés tapasztalható, különösen a téglaépítésű lakásoknál: Budán 36%-os, Pesten 24%-os, míg a belvárosban 22%-os volt az éves drágulás. A panellakások átlagára is tovább nőtt, elérve Pesten az 1,08 millió, Budán az 1,26 milliós négyzetméterárat. A magas árak mellett is megjelent az áralku, Budán 1-2, Pesten 3-6%-os engedményekkel.

Vidéki trendek: erős közép- és felső kategóriás elmozdulás

Vidéken is emelkedtek az árak: a panellakások 700-750 ezer négyzetméterenkénti átlaggal forognak, miközben a téglaépítésűeknél stagnálás figyelhető meg. Pest vármegyében jelentősen nőtt az 50 millió forint feletti tranzakciók aránya (+13 százalékpont), jelezve, hogy a kereslet már most aktivizálódik – részben az Otthon Start Program által biztosított kedvezőbb feltételek hatására.

Vásárlói és eladói profilok: folyamatban az átrendeződés

Budapesten csökkent az első lakásvásárlók aránya (12%), míg vidéken nőtt (27%). A befektetési célú vásárlások továbbra is dominálnak, ugyanakkor megfigyelhető, hogy a program által célzott fiatalabb, első otthonukat kereső réteg egyre aktívabban jelenik meg a vidéki piacon. Az eladók oldalán a leggyakoribb motiváció továbbra is a befektetések értékesítése, de a nagyobb ingatlanba költözés is egyre jelentősebb tényező – utóbbit szintén ösztönözheti az ősztől elérhető, fix kamatozású támogatási forma.

