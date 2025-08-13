  • Megjelenítés
Így néz ki az otthonstartos lakáskínálat, Budapesten nagy meglepetés várja a lakásvásárlókat
Ingatlan

Így néz ki az otthonstartos lakáskínálat, Budapesten nagy meglepetés várja a lakásvásárlókat

Portfolio
Országszerte széles választék várja az Otthon Start programban elérhető 3 százalékos kamatozású hitelt igénylő első lakásvásárlókat, mivel négy eladó lakóingatlanhirdetésből három megfelel a feltételeknek. Az egyes nagyvárosok esetében viszont óriási különbségek láthatók - közölte az ingatlan.com, amely külön szűrőt fejlesztett a kamattámogatott hitel feltételeinek megfelelő ingatlanok könnyebb megtalálása érdekében.

A TÖBB MINT 135 EZER ELADÓ LAKÁS ÉS HÁZ HIRDETÉSÉBŐL 102 EZER MEGFELEL A KRITÉRIUMOKNAK.

Ezek szerint maximum 1,5 millió forint lehet a négyzetméterár, emellett legfeljebb 100 millió forintos lakásra, illetve 150 millió forintos házra lehet igényelni a kedvezményes, 3 százalékos kamatozású lakáshitelt. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan.com eladó lakás és ház kínálatának 75 százaléka, azaz négyből három lakóingatlan szóba jöhet a programban érintett vevőjelöltek számára.

A részletes adatokból látszik, hogy országosan az eladó házaknál még magasabb az arány: a több mint 82 ezer hirdetésből majdnem 69 ezer vásárolható meg a kedvezményes hitellel, ami bő 83 százalékos aránynak delel meg, A több mint 52 ezer eladó lakáshirdetéseknél pedig a kínálat közel kétharmada sorolható ebbe a körbe

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Budapesten csak a lakások és házak 41 százaléka fér bele

A fővárosban az Otthon Start-képes lakások aránya 40 százalékos, a házak esetében 46 százalék felel meg a 3 százalékos hitel feltételeinek.

Az országos átlagoknál jóval alacsonyabb budapesti arányok a magasabb árakkal magyarázhatóak, hiszen sok fővárosi ingatlan nem felel meg az otthon start program árkorlátainak. Budapesten például az eladó társasházi lakások átlagos négyzetméterára már most is 1,4 millió forintnál jár.

- tette hozzá a szakember.  

Komoly különbségek, magas arányok

A vármegyeszékhelyek között óriási eltérések láthatók. Békéscsabán szinte teljes a lefedettség: az eladásra váró lakások mindegyike megfelel a feltételeknek, a házaknál pedig  96,5 százalékos az arány. Így a vármegyeszékhelyen a teljes kínálatra vetítve 98 százalékos ugyanez az érték. Hasonló a helyzet Salgótartánban, az ottani kínálat 99 százaléka kerülhet be a programba. Szintén magas arányokkal rendelkezik például Győr, ahol a teljes kínálat 89 százaléka “Otthon Start-képes”.

Valamivel alacsonyabbak az arányok Szegeden, ahol a lakóingatlanok 83 százaléka felel meg a kritériumoknak. A szegedi átlag a lakások 91 százalékából, és az eladó házak 69 százalékából áll össze. Veszprémben lényegében tízből nyolc ingatlan teljesíti a feltételeket, igaz a lakásoknál 93 százalékos értékével szemben áll a házak 67 százalékos mutatója,

A lakáspiaci szempontból az egyik legdrágább vármegyeszékhelynek számító Debrecenben a komplett választék 79 százalékára pályázhatnak a program keretében. Ezen belül a lakások 86 százaléka kerülhet az első lakásvásárlók listájára, ugyanakkor a házak közül csak tízből hétre lehet esélyük.

arányok
Forrás: ingatlan.com

Az ingatlan.com szakértője szerint a budapesti eladó lakások iránti kereslet számottevően az olcsóbb ingatlanok esetében nőtt látványosabban. Az alacsonyabb árakkal rendelkező kisebb településeken viszont a vevők akár az eredetinél tervezett nagyobb ingatlant is vásárolhatnak a 3 százalékos kamatozású lakáshitel segítségével.

Az Otthon Start Programban igényelhető hitel feltételeit, részleteit az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

otthonstart01

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1367644823-építészet-épület-erkély-ingatlan-lakás-lakóépület-lakópark-modern-társasház-város
Ingatlan
Ez már tényleg nem normális: a legdrágább kerületekben 3 millió forint egy négyzetméter
Pénzcentrum
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility