Így néz ki az otthonstartos lakáskínálat, Budapesten nagy meglepetés várja a lakásvásárlókat

A TÖBB MINT 135 EZER ELADÓ LAKÁS ÉS HÁZ HIRDETÉSÉBŐL 102 EZER MEGFELEL A KRITÉRIUMOKNAK.
Ezek szerint maximum 1,5 millió forint lehet a négyzetméterár, emellett legfeljebb 100 millió forintos lakásra, illetve 150 millió forintos házra lehet igényelni a kedvezményes, 3 százalékos kamatozású lakáshitelt. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan.com eladó lakás és ház kínálatának 75 százaléka, azaz négyből három lakóingatlan szóba jöhet a programban érintett vevőjelöltek számára.
A részletes adatokból látszik, hogy országosan az eladó házaknál még magasabb az arány: a több mint 82 ezer hirdetésből majdnem 69 ezer vásárolható meg a kedvezményes hitellel, ami bő 83 százalékos aránynak delel meg, A több mint 52 ezer eladó lakáshirdetéseknél pedig a kínálat közel kétharmada sorolható ebbe a körbe
- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Budapesten csak a lakások és házak 41 százaléka fér bele
A fővárosban az Otthon Start-képes lakások aránya 40 százalékos, a házak esetében 46 százalék felel meg a 3 százalékos hitel feltételeinek.
Az országos átlagoknál jóval alacsonyabb budapesti arányok a magasabb árakkal magyarázhatóak, hiszen sok fővárosi ingatlan nem felel meg az otthon start program árkorlátainak. Budapesten például az eladó társasházi lakások átlagos négyzetméterára már most is 1,4 millió forintnál jár.
- tette hozzá a szakember.
Komoly különbségek, magas arányok
A vármegyeszékhelyek között óriási eltérések láthatók. Békéscsabán szinte teljes a lefedettség: az eladásra váró lakások mindegyike megfelel a feltételeknek, a házaknál pedig 96,5 százalékos az arány. Így a vármegyeszékhelyen a teljes kínálatra vetítve 98 százalékos ugyanez az érték. Hasonló a helyzet Salgótartánban, az ottani kínálat 99 százaléka kerülhet be a programba. Szintén magas arányokkal rendelkezik például Győr, ahol a teljes kínálat 89 százaléka “Otthon Start-képes”.
Valamivel alacsonyabbak az arányok Szegeden, ahol a lakóingatlanok 83 százaléka felel meg a kritériumoknak. A szegedi átlag a lakások 91 százalékából, és az eladó házak 69 százalékából áll össze. Veszprémben lényegében tízből nyolc ingatlan teljesíti a feltételeket, igaz a lakásoknál 93 százalékos értékével szemben áll a házak 67 százalékos mutatója,
A lakáspiaci szempontból az egyik legdrágább vármegyeszékhelynek számító Debrecenben a komplett választék 79 százalékára pályázhatnak a program keretében. Ezen belül a lakások 86 százaléka kerülhet az első lakásvásárlók listájára, ugyanakkor a házak közül csak tízből hétre lehet esélyük.
Az ingatlan.com szakértője szerint a budapesti eladó lakások iránti kereslet számottevően az olcsóbb ingatlanok esetében nőtt látványosabban. Az alacsonyabb árakkal rendelkező kisebb településeken viszont a vevők akár az eredetinél tervezett nagyobb ingatlant is vásárolhatnak a 3 százalékos kamatozású lakáshitel segítségével.
Az Otthon Start Programban igényelhető hitel feltételeit, részleteit az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
