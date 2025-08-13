Jöhet az új gyorsforgalmi út Magyarországon, döntött a minisztérium

Az Építési és Közlekedési Minisztérium feltételes tervezési közbeszerzési eljárásának részvételi szakasza sikeresen lezárult. A minisztérium mind az öt jelentkező céget meghívta ajánlattételre: a zalaegerszegi Pannonway Építő Kft. és a debreceni Cívis Komplex Mérnök Kft. konzorciumát, valamint négy budapesti székhelyű tervezővállalatot - az UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.-t, a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.-t, az UTIBER Közúti Beruházó Kft.-t és a RODEN Mérnöki Iroda Kft.-t.

A nyertes pályázónak egy

35 kilométer hosszúságú, összefüggő útszakasz engedélyezési és kiviteli terveit kell elkészítenie.

A fejlesztés 10 kilométernyi meglévő útszakaszt érint, míg 25 kilométer teljesen új nyomvonalon halad majd. A tervezett útvonal a 354-es főút - a jövőbeni Debrecen keleti elkerülő szakasz - csomópontjától indul és a 4-es főút - M3 autópálya csomópontjáig tart.

A műszaki paraméterek szerint a beruházás hat különszintű csomópontot és a hozzájuk kapcsolódó alcsomópontokat, három kétsávos körforgalmat, valamint 19 műtárgyat foglal magában. A tervezés során figyelembe kell venni a 2x2 sávos külterületi elsőrendű főút követelményeit, az érintett közművek kiváltását, valamint a szükséges engedélyek beszerzését is.

A projekt részeként a 4-es főút/Oláhrét utca csomópont és a 100-as vasútvonal 2606+63 hm szelvényében lévő vasúti keresztezés közötti 200 méteres szakasz burkolaterősítésének és szélesítésének tervdokumentációját is el kell készíteni. Emellett a 4-es főút és a Hajdúhadháznál futó 49101-es jelzésű út közötti, várhatóan 3200 méter hosszú új közúti kapcsolat előzetes környezeti vizsgálati dokumentációjának elkészítése és a kapcsolódó határozat megszerzése is a feladatok közé tartozik.

A beruházás keretében Debrecenben egy komplex mérnökségi telep is létesül, amely várhatóan 1500 négyzetméter hasznos összterületű irodaépületből, 1500 négyzetméter hasznos alapterületű műhelyből és ugyanekkora alapterületű sótárolóból áll majd.

A kormány a Debrecen és Nyíregyháza közötti 4-es főút négysávosítását nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította, ami jelzi a projekt stratégiai fontosságát a régió gazdasági fejlődésében.

