Lázár János forradalmi változást jelentett be
Ingatlan

Lázár János forradalmi változást jelentett be

Portfolio
A MÁV-csoport új közbeszerzési módszere lehetőséget teremt a kisebb magyar vállalkozásoknak, hogy közvetlenül versenyezzenek a nagyobb cégekkel. Az innovatív, többkörös licitálási rendszer nemcsak költséghatékonyabb beruházásokat eredményez, de a hazai vállalkozások piaci pozícióját is erősíti - számolt be Lázár János építési és közlekedési miniszter.

A vasúttársaság által kezdeményezett beszerzési eljárás az autóbuszos személyszállítást kiszolgáló utak felújítására irányul, amelynek célja a közszolgáltatás minőségének jelentős javítása. A közbeszerzés újszerű lebonyolítása két fázisból áll:

  • először a vállalkozások írásos ajánlatot nyújtanak be, amelyet a MÁV az ajánlattevők jelenlétében bont fel,
  • majd következik egy többkörös, nyilvános árverseny.

Az innovatív módszer lényege a Lázár János Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás szerint, hogy

a pályázók egymás jelenlétében, lefelé menő licitálással módosíthatják eredeti ajánlatukat.

A megbízást végül az a vállalkozás nyeri el, amely a legalacsonyabb áron vállalja a munka elvégzését, természetesen a meghatározott műszaki követelmények és minőségi elvárások betartásával.

Bár az eredmények még nem hivatalosak, a végleges adatok már most jelentős változást mutatnak a hagyományos közbeszerzési gyakorlathoz képest - állapítja meg a tárcavezető. A kisebb, többségében magyar tulajdonú vállalkozások, amelyek korábban csak alvállalkozóként juthattak szerephez, most főszereplőkké válhatnak, és közvetlenül nyerhetik el a teljes megbízást.

Az új rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy kiküszöböli a közvetítői haszonkulcsokat, így a profit közvetlenül a munkát ténylegesen elvégző vállalkozásoknál marad.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

