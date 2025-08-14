Tibor Dávid: akár még árcsökkenést is hozhat a budapesti ingatlanpiacon az Otthon Start

Július eleje óta jelentősen átalakította az ingatlanpiacot az Otthon Start program bejelentése. A 3 százalékos fix kamatozású, 25 éves futamidejű, maximum 50 millió forintos hitelkonstrukció hatására ugrásszerűen megnőtt az ingatlankeresések száma országszerte. A program egyik legfontosabb kérdése, hogy miként hat majd az ingatlanárakra, amelyek az elmúlt években látványosan emelkedtek.
Tibor Dávid szerint a budapesti kerületekben akár árcsökkenés is várható.
Véleménye szerint azok a fejlesztők, akik eddig négyzetméterenként 1,6-1,7 millió forintért kínálták az új lakásokat, most alacsonyabb árat szabhatnak meg.
Meggyőződésem, hogy vissza fogják vinni 1,5 millióra, hogy ne maradjanak ki a körből
– fogalmazott.
A szakember hangsúlyozta, hogy differenciáltan kell kezelni a lakáspiacot. Míg vidéken eddig sem voltak jellemzőek az 1,2-1,3 millió forintos új lakás négyzetméterárak, így a nagyvárosokban esetleg valamekkora drágulás várható, addig Budapesten más a helyzet, ahol az értékhatár körül kínálják az új lakásokat.
Balogh László, az Ingatlan.com szakértője szerint fordulópontot hozhat a budapesti újlakás-piacon az Otthon Start program. Elmondása alapján jelenleg 4000-5000 olyan lakás megépítése van folyamatban a fővárosban, ahol a négyzetméterár megfelel a másfél milliós plafonnak.
A határértékhez közeli árazású fejlesztők várhatóan az értékhatár alá viszik áraikat, mivel így hamarabb juthatnak bevételhez.
A szakértő szerint hosszú távon, 3-4 éves időtávon akár azok a fejlesztők is megoldást kereshetnek a programba való bekerülésre, akik jelenleg jóval drágábban értékesítik lakásaikat. Erre a piaci verseny is rákényszerítheti őket, hiszen míg a használt lakások 40 százaléka, addig a fővárosi újlakás-piac mindössze 20 százaléka felel meg az Otthon Startban előírt értékhatárnak.
Jelenleg Budapesten átlagosan 1,6 millió forint az új lakások négyzetméterára, de a belső kerületekben akár 2,5-2,8 millió forintot is elkérhetnek a fejlesztők.
Ha tudnák csökkenteni, az nagyon durva lenne. Nincs kizárva, de az azt jelentené, hogy minden egyes lakáson volt legalább 25 százalék olyan profit, amit úgy tudnak csökkenteni, hogy közben nyereségesek maradnak
– mondta Balogh László.
A szakértő szerint a használt lakások ára sem fog olyan mértékben emelkedni, mint korábban. A fővárosban a medián lakásárak jelenleg 1,4 millió forintnál járnak négyzetméterenként, így már 6-7 százalékos drágulás is elegendő lenne a másfél milliós határ eléréséhez.
Ez Budapesten biztosan meg fogja a lakásárdrágulást, nem vizionálok 15 százalékos áremelkedést
– vélekedett az Ingatlan.com szakértője.
