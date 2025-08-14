  • Megjelenítés
Újabb buszégés a fővárosban: szerencsére senki sem sérült meg

A csütörtök reggeli eset után délben ismét kigyulladt egy autóbusz Budapest XII. kerületében, ezúttal az Alkotás utcai megállóban - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-t.

Kiss Ádám elmondta: a megállóban álló busz a fővárosi tűzoltók kiérkezésekor már nem lángolt; a tűzoltók egy vízsugárral visszahűtötték a felhevült motorteret és átvizsgálták a járművet.

Csütörtök reggel szintén a XII. kerületben, az Érdi út és a Süveg utca kereszteződésénél gyulladt ki egy autóbusz; senki sem sérült meg.

