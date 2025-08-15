Dörzsöli a tenyerét az építőipar, az Otthon Start mentheti meg az évet

A forgalmat illetően kiemelkedően teljesítettek a burkolatok, szaniterek, hő- és vízszigetelési rendszerek, valamint a tetőfedő anyagok – ezen termékkörök iránti kereslet leginkább a lakossági felújítási és energetikai korszerűsítési szándékot mutatják.
Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozat elnöke közleményében kiemelte, hogy
2023-ban az építőanyag-piac az előző évekhez képest jelentős visszaesést szenvedett el, és az ágazat azóta sem talált igazán magára, ez jellemezte 2025-öt is.
A verseny annyira kiéleződött, hogy 2025 első félévében az építőanyagok átlagárai éves alapon 1,3 százalékkal mérséklődtek, különösen a falazóanyagok és a hőszigetelő anyagok ára csökkent.
Az eddig elérhető otthonfelújítási támogatások nem hozták meg a várt piaci élénkülést, ami elsősorban a bonyolult adminisztrációnak és a jogosultak szűk körének tudható be. Az ágazat a szeptemberben induló Otthon Start program mellett egy olyan, államilag támogatott lakossági felújítási programban bízik, amely széles társadalmi rétegeket ér el, egyszerűen igénybe vehető, és képes lenne kitörést hozni a jellemzően elavult hazai lakóingatlan-állomány érdemi megújításában.
Az Otthon Start hitelt kiegészítő, a kormány által beígért kedvezményes lakásfelújítási hitelről Juhász Attila úgy véli, az alábbi elvárásoknak kellene megfelelnie:
– Széles társadalmi réteget kell elérnie
– Kellően széles legyen a felhasználási terület
– Elég nagy összegű legyen
– Legyen gyors és egyszerű az adminisztráció
– Legyen elfogadható a fizetendő kamat
– A konstrukció ne kizárólag utófinanszírozott legyen
– Kombinálható legyen a jelenleg futó otthonfelújítási programokkal
Pozitív fejlemény, hogy az elmúlt hetekben véglegesedtek az EKR (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) részletszabályai, amelyek nyomán már idén szeptembertől a következő években közel 150 ezer hazai lakóépület újulhat meg energetikai szempontból akár ingyenesen vagy kedvező feltételekkel.
A lakossági vásárlások összességében azonban várakozás alatti szinten voltak. A nehézséget elsősorban a kosárérték csökkenése okozza.
A vásárlókért folyó versenynek köszönhetően a kereskedésekben maradó nyereségességre ez negatív hatással van, mely jelenleg minden eddiginél alacsonyabb szinten van. A kereslet élénkítésére a gyártók különféle akciókkal próbálják ösztönözni a vásárlókat. Termékhiány nem okozott problémát az elmúlt időszakban, az építőanyagok széles skálája megfelelő minőségben és mennyiségben jelenleg is rendelkezésre áll, ellátási gondok a második félévben sem várhatók – emeli ki Vitális Attila az Alföld Tüzép Hálózat Kft. ügyvezetője.
A piaci árakban az elmúlt félévben tapasztalható jelentős elmozdulás nem volt. Az import építőipari termékek áránál az árfolyamváltozás okozott mozgást.
A vásárlóknál jelenleg a finanszírozás nehézsége az egyik kihívás. A magas kamatszintek miatt tovább csökkentették a vásárlók és a beruházók a hajlandóságot a nagyobb léptékű projektekkel kapcsolatos költekezésre. A SZÉP-kártyákon lévő összegek és az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások felhasználhatósága nem tudta kellően élénkíteni a keresletet, és emelni az építőanyagok iránti érdeklődés alacsony szintjét.
Az építőanyag-kereskedők számára is kiemelt cél, hogy a költséghatékonyságot szem előtt tartva továbbra is fenntartsák versenyképességüket. Ehhez viszont a jelenlegi szűkös időszakban az ellátási lánc összes szereplőjének (kereskedők, gyártók, kivitelezők) kiemelkedően fontos az új lakások építésének növekedése. Az ebből adódó forgalom növekedéssel elkerülhető lehet az alkalmazotti létszám további csökkentése – mondta Parrag Roland, a Duna Hungária Zrt. cégvezetője.
Az ősszel elinduló új Otthon Start program, amely az új lakásépítéseket ösztönzi, így mentőövet jelenthet a piac számára. A program elősegítheti a kereslet növekedését, és a várakozások szerint javíthatja a piaci aktivitást.
Az év első felében a kiszámíthatatlan keresleti trendek, a magas alapkamatból adódó finanszírozási nehézségek mellett az ismét – egyre erősebben – felbukkanó lánctartozás is nehézséget jelentett. Bezák Péter, a HUFBAU Csoport ügyvezetőjének véleménye szerint is a második félév kilátásai nagymértékben függenek a különböző programok újraindításától.
Egy célzott, átlátható és könnyen hozzáférhető támogatási rendszer jelentős forgalomélénkülést eredményezhet az év hátralévő részében.
Célszerű lenne a különböző támogatási programok összerendezése. Ennek hiányában viszont a jelenlegi óvatos, költségérzékeny piaci magatartás maradhat meghatározó.
Fontos megjegyezni, hogy a várt fellendülés vélhetően nem fog jelentős építőanyag-áremelkedéssel járni. A gyártói oldalon jelenleg még mindig jelentős kapacitáskihasználatlanság tapasztalható, amit az alacsony szinten maradó állami és vállalati megrendelések mellett a lakossági kereslet élénkülése nem fog olyan mértékben kompenzálni, hogy áruhiány alakulhasson ki. Ezzel párhuzamosan az építőanyag-kereskedelemben továbbra is erős árverseny marad.
Bár az idei év első felében a piac várakozó álláspontra helyezkedett, a gyártók és kereskedők továbbra is készen állnak arra, hogy reagáljanak a kereslet változásaira, és alkalmazkodjanak az új piaci környezethez. A következő időszakban az építőanyag-piacon a futó felújítási támogatási programok mellé érkező új Otthon Start a kereslet fellendülésével optimizmusra adhat okot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Messze jobb a költségvetési helyzetük a vártnál, mégis elássák az országot a befektetők
A kedvező kamat és inflációs szintek miatt jóval olcsóbb volt az államadósság, de a piacok pesszimisták.
Fed döntéshozója szerint indokolatlan lenne az 50 bázispontos kamatcsökkentés
Máshogy látja, mint a pénzügyminiszter.
Tőkét emel űr- és védelmi leányvállalatában a 4iG
Első körben mintegy 36 milliárd forintot.
Úgy visszatáncolt az amerikai pénzügyminiszter, mintha nem lenne holnap
Ő aztán sose sürgette a Fedet.
Incidens történt a kecskeméti reptéren: betörtek a bázisra, értékes alkatrészek tűntek el
Felvágták a régi MiG-29-eseket.
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
Dörzsöli a tenyerét az építőipar, az Otthon Start mentheti meg az évet
Idén eddig visszafogott a kereslet, de ősztől jöhet a fellendülés.
Nem bíznak Putyinban, már az újabb szankciós csomagot pofozgatják
Egy tűzszünet sem jelenti a büntetőintézkedések feloldását.
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?