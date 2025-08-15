Otthon Start Program: ma tárgyal a kormány a Bankszövetséggel

Panyi Miklós a kormány, az Ingatlanfejlesztési Kerekasztal és több nagy ingatlanfejlesztő cég képviselői közötti konzultáció kapcsán kiemelte: felállt az Otthon Start Programiroda, és a héten megjelent az a kormányrendelet, ami minden olyan 250 lakásnál nagyobb ingatlanfejlesztés engedélyezését meggyorsíthatja, amely 70 százalékban belefér a FIX3 százalékos hitel feltételrendszerébe. Ez jelentősen segíti és gyorsítja az ingatlanfejlesztéseket – mutatott rá.
Az államtitkár közölte: a nagy ingatlanfejlesztőkkel már az elmúlt hetekben is több körben tárgyaltak. Több olyan budapesti fejlesztés van, ami már rendelkezik építési engedéllyel, és amely lakások lekötése hamarosan elindul.
Több fejlesztő a korábban tervezett 1,5 millió forint feletti értékesítési ár helyett 1,5 millió forintos négyzetméterár alá fogja árazni a lakásokat, ami jó hír az elsőlakás-vásárlóknak.
Több mint ezer ilyen új lakás megjelenése várható az ingatlanpiacon pár hónapon belül, elsősorban Budapesten – ismertette.
A programiroda megalakulása óta eltelt egy hétben több mint egy tucat olyan beruházói megkeresés érkezett, amely több ezer megfizethető lakás építését célozza országszerte. Ezeket a kérelmeket az Építésügyi és Közlekedési Minisztériummal együtt vizsgálják. A tervek szerint ősszel csak Budapesten több mint tízezer új lakás építése kezdődhet meg az elsőlakás-vásárlók számára – hívta fel a figyelmet.
A Lakhatási Tőkeprogram keretében induló fejlesztések is hamarosan indulnak, ez több mint 30 ezer lakásfejlesztést érint országszerte – tette hozzá. Az államtitkár kitért arra, hogy
Budapesten kívül kezdenek megmozdulni a fejlesztők, a kérelmek egy része vidéki nagyvárosokból érkezett.
Közben zajlanak az egyeztetések az ingatlanközvetítőkkel is. Még csütörtökön társadalmi egyeztetésre bocsátják azt a rendelettervezetet, ami a FIX3 százalékos hitel arculati elemeit tartalmazza. A cél, hogy minden olyan ingatlanhirdetés és ingatlanértékesítés mögött, ami megfelel a FIX3 százalékos program feltételeinek, beazonosítható logó legyen, ez nagy mértékben segíti a fiatalok tájékozódását az ingatlanpiacon – jelezte.
Panyi Miklós azt is bejelentette, hogy pénteken tárgyal a Bankszövetséggel, a tárgyalás fő témája minden bizonnyal az Otthon Start lakáshitelprogram lesz.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
