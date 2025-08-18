Heteken belül jön a panellakások aranykora, hála az Otthon Startnak

Rekordszintű kereslet mutatkozott júliusban
Az Otthon Start Program bejelentését követően a Duna House értékesítői 39%-kal több vevő ügyfelet regisztráltak, mint egy hónappal korábban, miközben az ingatlanbemutatások száma is folyamatosan nő. „Az új érdeklődők többsége kifejezetten a program feltételeinek megfelelő ingatlanok vásárlását tervezi, azon belül pedig a panelek iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés” – emelte ki Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
Bár júliusban 9492 adásvétel történt – ami mintegy 18%-kal elmarad az egy évvel korábbitól –, a visszaesés szezonális jellegű, és a növekvő érdeklődés előrevetíti a közelgő őszi forgalomnövekedést.
Gyorsabb eladások, emelkedő árak a paneleknél
Az utóbbi évekre jellemző, hogy a panellakások reagáltak leggyorsabban az élénkülő keresletre. Vidéken átlagosan 70 nap, Budapesten körülbelül 60 nap alatt találtak vevőre – ez közel egy hónappal rövidebb értékesítési idő a tavalyihoz képest.
Az Otthon Start várhatóan a jelenleg is rövid forgási időt tovább csökkentheti.
Az árak is tovább emelkedtek: júliusra Pesten az átlagos panel négyzetméterár meghaladta az 1,1 millió forintot, Budán elérte az 1,26 millió forintot, vidéken pedig 700–750 ezer forint/m² között alakult. Ez országos szinten közel 30%-os éves növekedést jelent, ami után kérdés, hogy a program mekkora további áremelkedést hozhat az év hátralévő részében.
Fiatal vevők és felújítandó ingatlanok előretörése
A vásárlói összetétel is az élénkülést támasztja alá: júliusban a fővárosi vevők 13%-a felújítandó ingatlant választott, vidéken pedig az első lakásvásárlók aránya egy év alatt 19%-ról 27%-ra nőtt. Az Otthon Start célcsoportját jelentő fiatal, első otthonukat kereső vásárlók egyre aktívabban jelennek meg, különösen a vidéki városokban.
„A jelenlegi, egyre erősödő keresleti hullám és a program kedvező feltételei együtt könnyen az elmúlt évek legerősebb őszi időszakát hozhatják a panelpiacon” – véli a Duna House vezető elemzője.
