Több ezer budapesti lakást kezdhetnek építeni az Otthon Start berobbanása után rögtön
Több ezer budapesti lakást kezdhetnek építeni az Otthon Start berobbanása után rögtön

MTI
Négyezerkétszáz új budapesti lakás fejlesztése indulhat hónapokon belül - tájékoztatta a Miniszterelnökség Otthon Start Programirodája hétfőn az MTI-t.

Azt írták, a fix 3 százalékos hitel bejelentése óta

az építőipar mozgásba lendült, több tucat olyan megkeresés érkezett a kormányzathoz, amely több mint tízezer, a támogatási program által meghatározott árkorlátokon belüli lakások építését célozza.

Hozzátették: két budapesti fejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánító kormányrendelet-tervezetét a kormány hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátotta.

"A 4200 lakás építését célzó két beruházás Budapest X. és XV. kerületében valósulhat meg gyorsított engedélyezési eljárással" - tették hozzá. Kiemelték: fontos feltétele a gyorsított engedélyezési eljárásoknak, hogy az épülő lakások több mint 70 százaléka megfeleljen az Otthon Start Program feltételrendszereinek, a két projekt esetében pedig ez a feltétel teljesül.

Hozzátették: a gyorsított engedélyezési eljárás lehetőséget biztosít arra, hogy már az ősz derekán megindulhatnak az építkezések. Az Otthon Start Programiroda tájékoztatása szerint több nagy építőipari beruházóval előrehaladott tárgyalások zajlanak további lakásfejlesztésekről. "A kormányzat várakozásai szerint még idén több mint 15 ezer új lakás kivitelezése indulhat meg, ezzel jelentősen bővítve az ingatlanok kínálatát" - írták.

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

