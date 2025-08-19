Hihetetlen növekedés: évek óta nem látott boom, az eddig ballasztként berohadó szektorban

Az új lakóingatlanok építése 5,2%-kal nőtt az előző hónaphoz képest, elérve az évi 1,43 millió lakást - közölte az amerikai kormány kedden. Ez az érték meghaladta a Bloomberg által megkérdezett közgazdászok összes előrejelzését.

A többlakásos ingatlanok építése, amely általában ingadozó tendenciát mutat, közel 10%-kal emelkedett, ami a legerősebb ütem 2023 közepe óta.

Az egylakásos házak építése, amely a lakásépítés legnagyobb részét teszi ki, 2,8%-kal nőtt júliusban, évi 939 000 egységre.

A júliusi növekedés ellenére az ország lakásépítői óvatosabbá váltak az elmúlt két évben, mivel a jelzáloghitelek kamatlábainak megduplázódása sok tulajdonost tartott vissza a költözéstől. Ez korlátozta a keresletet és hozzájárult ahhoz, hogy 2007 óta a legnagyobb az új lakások kínálata.

Bár az építők csökkentették az árakat és bőkezű ösztönzőket kínáltak, a lakásépítés az utóbbi öt negyedévből négyben visszahúzta a gazdaságot.

Az egylakásos házak építés alatt álló száma júliusban a 2021 februárja óta legalacsonyabb szintre csökkent. Az építők jelezték, hogy különösen a spekulatív célú, előzetes szerződés nélkül épített házak esetében lassulás tapasztalható.

Az építési engedélyek száma, amely a jövőbeli építkezések előrejelzője, 2,8%-kal csökkent, évi 1,35 millió egységre - ez a leggyengébb 2020 júniusa óta. Az egylakásos házakra vonatkozó engedélyek száma február óta először emelkedett, míg az új többlakásos projektekre vonatkozó engedélyek száma csökkent.

A déli államokban az új építkezések 19,2%-kal nőttek, ami az idei év legnagyobb növekedése, míg a középnyugati régióban több mint 33%-kal emelkedtek a többlakásos projektek miatt.

Az új lakásépítési adatok ingadozóak, és a kormányzati jelentés szerint 90%-os bizonyossággal a havi változás -9,5% és +19,9% között mozgott.

