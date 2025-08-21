Minden ötödik budapesti buszt kivonják a forgalomból a hatósági razzia után

Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali hatályú műszaki ellenőrzést hajtott végre a BKV járműállományában, miután az elmúlt időszakban több autóbusz is kigyulladt, veszélyeztetve az utasok testi épségét és biztonságát.

A hatósági ellenőrök a BKV négy telephelyén végeztek átfogó vizsgálatot, amelynek során a mindennapi forgalomban közlekedő járművek műszaki állapotát mérték fel. Az eredmények súlyos hiányosságokra világítottak rá:

az ellenőrzött buszok 22 százalékát azonnali hatállyal kivonták a forgalomból a műszaki érvényesség törlésével, további 28 százalékukat 30 napon belüli műszaki vizsgára kötelezték, míg szintén 28 százalékuknál azonnali javítást írtak elő.

Mindössze a járművek 22 százaléka felelt meg maradéktalanul a műszaki követelményeknek.

A feltárt problémák között kiemelt kockázati tényezőként szerepelt a tűzveszélyt okozó olajszivárgás, a nem megfelelő fékhatás, valamint a gumiabroncsok és futóműalkatrészek rossz állapota. Emellett számos esetben az utastér biztonsági hiányosságait is dokumentálták, beleértve az ülések nem megfelelő rögzítését és a kapaszkodókkal kapcsolatos problémákat.

A kötelező biztonsági tartozékok – mint a kitámasztó ékek és tűzoltó készülékek – hiánya vagy lejárt érvényessége szintén gyakori problémaként jelentkezett.

A kormányhivatal közlekedési hatóságként jelezte, hogy a jövőben is minden szükséges intézkedést megtesz a fővárosi utazóközönség biztonsága érdekében, és folyamatosan nyomon követi a most ellenőrzött járművek műszaki állapotának javítását.

