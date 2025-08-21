Türelemjáték indult az ingatlanpiacon, az Otthon Start se fogja megmenteni ezeket a lakásokat

A piaci lassulás összhangban van a teljes ingatlanpiacon tapasztalt trendekkel: 2025 júliusában mintegy 4%-kal kevesebb tranzakció történt, mint júniusban, és 18%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez egyértelműen a vevői kereslet és aktivitás csökkenésére utal - vonja le a következtetést az ingatlanközvetítő cég közleménye.
Bár az Otthon Start Program hatására júliusban látványosan élénkült a kereslet, ez a luxusingatlanok piacát nem érinti.
Szeder Krisztina, a Duna House Prime ingatlanszakértője szerint a luxusingatlanok értékesítése sokszor nem hónapok, hanem évek kérdése, így az eladók számára az egyik legnagyobb próbatétel a türelem.
Mitől luxus?
„A ’luxus’ és a ’nagy értékű’ ingatlan fogalma nem azonos” – hangsúlyozta Szeder Krisztina. „Attól, hogy egy ingatlan nagy értékű, még nem feltétlenül luxus. A luxushoz kell valamilyen különlegesség: egyedülálló lokáció, kimagasló műszaki tartalom vagy olyan hozzáadott érték, ami kiemeli a kínálatból. Ma már alapelvárás az okosotthon-rendszer, a prémium gépészet és a magas minőségű kivitelezés. A panoráma, a tágas belső terek, a nagy gardróbok, a többállásos garázs és az úszómedence továbbra is kiemelt keresleti szempontok” – tette hozzá.
Ár- és lokációs különbségek
A luxusingatlanok ára településenként jelentősen eltérhet. „Míg egy vidéken található prémium kategóriás ingatlan ára néhány százmillió forint körül mozoghat, addig hasonló adottságokkal a budai oldal egyes kiemelt részein akár több milliárd forintot is elkérhetnek érte” – ismertette a szakértő.
A Covid-időszak ideiglenesen felgyorsította a luxus kategóriájú ingatlanok értékesítését, de az elmúlt két évben újra lassult a piac. A vevők ma jóval tudatosabban keresnek, kevesebb ingatlant néznek meg személyesen, és döntéseiket hosszabb mérlegelés után hozzák meg. Ráadásul a választási évek előtt jellemző a kivárás, sokan inkább elhalasztják a több százmilliós vagy milliárdos befektetésekről szóló döntést.
Változó vevői összetétel
A külföldi vásárlók aránya jelentősen visszaesett, a tranzakciók többségét magyar magánszemélyek kötik, elsősorban saját használatra. „
A befektetési célú vásárlások ritkábbak, mert a hozamlehetőségek mérséklődtek, a befektetők pedig már külföldi piacokban is gondolkodnak
– mondta a Duna House Prime ingatlanszakértője.
„A luxusingatlanpiac most türelmet és tudatosságot kíván mind a vevőktől, mind az eladóktól. Bár a jelenlegi környezet lassulást hozott, az igazán különleges és prémium minőségű ingatlanokra továbbra is van kereslet, és ezek hosszabb távon is megőrzik értéküket” – foglalta össze Szeder Krisztina.
