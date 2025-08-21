  • Megjelenítés
Új bérlő a Prologis ipari parkjában
Ingatlan

Új bérlő a Prologis ipari parkjában

Portfolio
7400 négyzetméteres területről írtak alá bérleti szerződést a Prologis Park Budapest-Sziget II-ben - szerepel a cég közleményében.

A Fast Hungary Kft. mintegy 6500 négyzetméter raktárterületet bérel a logisztikai ingatlanfejlesztő Szigetszentmiklóson található újabb parkjában. Az elektronikai kiskereskedelemmel foglalkozó cég ezen kívül körülbelül 900 négyzetméter irodaterületet is bérel a Prologis Park Budapest-Sziget II-ben.

A Fast Hungary Kft. által bérelt ingatlan egyike a Prologis utolsó bérbeadható spekulatív területeinek Magyarországon. A szerződéskötést a Cushman & Wakefield támogatta.

Címlapkép forrása: Prologis

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2166080376-építészet-épület-fa-fény-ház-terek-tető-világítás
Ingatlan
Meglepő számok érkeztek a magyar lakáspiacról, de megvan rájuk a magyarázat
Pénzcentrum
Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility