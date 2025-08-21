Új bérlő a Prologis ipari parkjában

7400 négyzetméteres területről írtak alá bérleti szerződést a Prologis Park Budapest-Sziget II-ben - szerepel a cég közleményében.

A Fast Hungary Kft. mintegy 6500 négyzetméter raktárterületet bérel a logisztikai ingatlanfejlesztő Szigetszentmiklóson található újabb parkjában. Az elektronikai kiskereskedelemmel foglalkozó cég ezen kívül körülbelül 900 négyzetméter irodaterületet is bérel a Prologis Park Budapest-Sziget II-ben.

A Fast Hungary Kft. által bérelt ingatlan egyike a Prologis utolsó bérbeadható spekulatív területeinek Magyarországon. A szerződéskötést a Cushman & Wakefield támogatta.

