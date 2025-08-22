  • Megjelenítés
Meglépte a kormány: szigorodik a plázastop, már a bérbeadást is engedélyeztetni kell
Ingatlan

Meglépte a kormány: szigorodik a plázastop, már a bérbeadást is engedélyeztetni kell

Portfolio
2025. szeptember 17-jével pontosítja és kiterjeszti a kormány a rendeltetésmódosítási engedély alkalmazásának kötelezettségét a 400 négyzetméternél nagyobb kereskedelmi terek esetén, különösen ha ott napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet jön létre.

A hvg.hu által kiszúrt, a héten a Magyar Közlönyben megjelent lényeges változások az alábbiak:

  • a 400 négyzetméternél nagyobb kereskedelmi építményben vagy ilyen méretű önálló rendeltetési egységben/árusítótérben, ha napi fogyasztási cikket árusító üzlet kialakítása a cél, az adásvételre vagy használatba adásra (pl. bérbeadás) rendeltetésmódosítási eljárást kell alkalmazni,
  • ha egy ilyen tér már rendelkezik rendeltetésmódosítási engedéllyel, de egészét vagy egy részét új tulajdonosnak/használónak adják át napi fogyasztási cikket árusító üzlet céljára, utóbbinak új rendeltetésmódosítási engedélyt kell kérnie,
  • ha „csak” használatbavételi engedély van, és a használatot másnak engedik át ilyen üzlet céljára, az új használónak szintén rendeltetésmódosítási engedélyt kell kérnie.
  • az „átalakítás” fogalma kifejezetten kiterjed az árusítótér olyan, rögzített elemekkel történő tagolására, el-/leválasztására is, amely új, egybefüggő részt hoz létre napi fogyasztási cikket árusító üzlet működtetéséhez – ez is engedélyköteles.

Érintettek a

  • 400 m2 feletti boltok, szupermarketek, diszkontok, hipermarketek,
  • bevásárlóközpontok, retail parkok tulajdonosai/bérbeadói és a bérlői,
  • olyan fejlesztők, akik nagy alapterületű kereskedelmi tereket alakítanak át vagy osztanak meg élelmiszer-üzlet céljára.

A rendelet kihirdetést követő 30. napon, azaz 2025. szeptember 17-én lép hatályba.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség korábban felhívta a figyelmet, hogy a kereskedelemben a beruházások számottevően elmaradnak a korábbi szintektől, amire a kormány ráerősített a plázastop szigorításáról szóló, általuk piacellenesnek nevezett elképzelésnek már a felvetésével is.

Kapcsolódó cikkünk

Páros lábbal szálltak bele a boltok a kormányba, nagy bajban vannak a vásárlók

A nagyobb üzlethelyiségek piaca épp kezdett magára találni, amit megállíthat a plázastop szigorítása. Budapesten elsősorban a bevásárlóközpontok, retail parkok, hipermarketek és nagy alapterületű belvárosi egységek piaci mozgástere szűkül, de a szigorúbb szabályozás hűtheti a külföldi befektetői kedvet, és rendkívül negatív hatással lesz a vidéki piaci folyamatokra, fejlesztésekre is. Különösen nagy gondokat okozhat a dinamikusan fejlődő agglomerációs övezetekben, ahol az új lakónegyedek kereskedelmi kiszolgálása már most is infrastrukturális kihívásokat jelent – írtuk korábban. További részletek:

Kapcsolódó cikkünk

Plázastop: amit a Covid nem tett tönkre, azt most sikerülhet

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Sátoraljaújhely
Ingatlan
Itt a következő magyar város, amelyik korlátozza a betelepüléseket
Pénzcentrum
Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility