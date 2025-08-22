Meglépte a kormány: szigorodik a plázastop, már a bérbeadást is engedélyeztetni kell

2025. szeptember 17-jével pontosítja és kiterjeszti a kormány a rendeltetésmódosítási engedély alkalmazásának kötelezettségét a 400 négyzetméternél nagyobb kereskedelmi terek esetén, különösen ha ott napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet jön létre.

A hvg.hu által kiszúrt, a héten a Magyar Közlönyben megjelent lényeges változások az alábbiak:

a 400 négyzetméternél nagyobb kereskedelmi építményben vagy ilyen méretű önálló rendeltetési egységben/árusítótérben, ha napi fogyasztási cikket árusító üzlet kialakítása a cél, az adásvételre vagy használatba adásra (pl. bérbeadás) rendeltetésmódosítási eljárást kell alkalmazni ,

kereskedelmi építményben vagy ilyen méretű önálló rendeltetési egységben/árusítótérben, ha napi fogyasztási cikket árusító üzlet kialakítása a cél, az adásvételre vagy használatba adásra (pl. bérbeadás) , ha egy ilyen tér már rendelkezik rendeltetésmódosítási engedéllyel, de egészét vagy egy részét új tulajdonosnak/használónak adják át napi fogyasztási cikket árusító üzlet céljára, utóbbinak új rendeltetésmódosítási engedélyt kell kérnie,

rendeltetésmódosítási engedéllyel, de egészét vagy egy részét új tulajdonosnak/használónak adják át napi fogyasztási cikket árusító üzlet céljára, utóbbinak új rendeltetésmódosítási engedélyt kell kérnie, ha „csak” használatbavételi engedély van, és a használatot másnak engedik át ilyen üzlet céljára, az új használónak szintén rendeltetésmódosítási engedélyt kell kérnie.

van, és a használatot másnak engedik át ilyen üzlet céljára, az új használónak szintén rendeltetésmódosítási engedélyt kell kérnie. az „átalakítás” fogalma kifejezetten kiterjed az árusítótér olyan, rögzített elemekkel történő tagolására, el-/leválasztására is, amely új, egybefüggő részt hoz létre napi fogyasztási cikket árusító üzlet működtetéséhez – ez is engedélyköteles.

Érintettek a

400 m2 feletti boltok, szupermarketek, diszkontok, hipermarketek,

bevásárlóközpontok, retail parkok tulajdonosai/bérbeadói és a bérlői,

olyan fejlesztők, akik nagy alapterületű kereskedelmi tereket alakítanak át vagy osztanak meg élelmiszer-üzlet céljára.

A rendelet kihirdetést követő 30. napon, azaz 2025. szeptember 17-én lép hatályba.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség korábban felhívta a figyelmet, hogy a kereskedelemben a beruházások számottevően elmaradnak a korábbi szintektől, amire a kormány ráerősített a plázastop szigorításáról szóló, általuk piacellenesnek nevezett elképzelésnek már a felvetésével is.

A nagyobb üzlethelyiségek piaca épp kezdett magára találni, amit megállíthat a plázastop szigorítása. Budapesten elsősorban a bevásárlóközpontok, retail parkok, hipermarketek és nagy alapterületű belvárosi egységek piaci mozgástere szűkül, de a szigorúbb szabályozás hűtheti a külföldi befektetői kedvet, és rendkívül negatív hatással lesz a vidéki piaci folyamatokra, fejlesztésekre is. Különösen nagy gondokat okozhat a dinamikusan fejlődő agglomerációs övezetekben, ahol az új lakónegyedek kereskedelmi kiszolgálása már most is infrastrukturális kihívásokat jelent – írtuk korábban. További részletek:

