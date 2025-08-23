Káosz az utakon: kilométeres sorok a határnál, miközben a főváros körül is bedugult minden

Az M1-es autópályán Hegyeshalomnál 1-2 kilométeres kocsisor várakozik a kilépésre, emellett az 1-es főúton található "kis határon" is lassú az áthaladás.

A Balaton Park Circuit versenypályán augusztus 22. és 24. között megrendezésre kerülő MotoGP Magyar Nagydíj miatt jelentős forgalmi változások léptek életbe.

A versenypálya környezetében megállási tilalmat vezettek be, a különböző színkódokkal ellátott parkolóhelyek pedig a Lepsény-Pétfürdő összekötő út (7207-es jelű út) 3-as kilométerétől, a 71-es főút 3-as kilométerétől, valamint a 710-es főút 1-es kilométerétől közelíthetők meg murvás utakon.

A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a kereszteződések környékén fokozott óvatossággal közlekedjenek a megváltozott forgalmi rend miatt. A parkolók bejáratainál rendőrök segítik az eligazodást. A Polgárdi-Balatonakarattya összekötő utat (7205-ös jelű út) a 10-es és 13-as kilométer között lezárták, azonban a balatonfőkajári lakosok, a menetrend szerinti buszjáratok, a megkülönböztető jelzést használó járművek, valamint a településre látogatóba érkezők továbbra is használhatják az útszakaszt.

Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és M7-es autópálya csomópontja között hídjavítási munkálatok zajlanak.

A 3-as kilométernél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, a személygépjárművek pedig a szemközti oldal belső sávját is igénybe vehetik. A szakaszon napközben rendszeresek a torlódások, ezért az M1-esen Tatabánya felől érkezőknek hosszabb menetidővel kell számolniuk.

