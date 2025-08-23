  • Megjelenítés
Káosz az utakon: kilométeres sorok a határnál, miközben a főváros körül is bedugult minden
Ingatlan

Káosz az utakon: kilométeres sorok a határnál, miközben a főváros körül is bedugult minden

Portfolio
Jelentős forgalmi változások és korlátozások léptek életbe több hazai útszakaszon. Torlódás alakult ki a nyugati határátkelőnél, speciális forgalmi rendet vezettek be a MotoGP Magyar Nagydíj miatt, valamint az M0-s autóút déli szektorán is forgalomkorlátozásra kell számítani – írta az Útinform.

Az M1-es autópályán Hegyeshalomnál 1-2 kilométeres kocsisor várakozik a kilépésre, emellett az 1-es főúton található "kis határon" is lassú az áthaladás.

A Balaton Park Circuit versenypályán augusztus 22. és 24. között megrendezésre kerülő MotoGP Magyar Nagydíj miatt jelentős forgalmi változások léptek életbe.

A versenypálya környezetében megállási tilalmat vezettek be, a különböző színkódokkal ellátott parkolóhelyek pedig a Lepsény-Pétfürdő összekötő út (7207-es jelű út) 3-as kilométerétől, a 71-es főút 3-as kilométerétől, valamint a 710-es főút 1-es kilométerétől közelíthetők meg murvás utakon.

A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a kereszteződések környékén fokozott óvatossággal közlekedjenek a megváltozott forgalmi rend miatt. A parkolók bejáratainál rendőrök segítik az eligazodást. A Polgárdi-Balatonakarattya összekötő utat (7205-ös jelű út) a 10-es és 13-as kilométer között lezárták, azonban a balatonfőkajári lakosok, a menetrend szerinti buszjáratok, a megkülönböztető jelzést használó járművek, valamint a településre látogatóba érkezők továbbra is használhatják az útszakaszt.

Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és M7-es autópálya csomópontja között hídjavítási munkálatok zajlanak.

A 3-as kilométernél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, a személygépjárművek pedig a szemközti oldal belső sávját is igénybe vehetik. A szakaszon napközben rendszeresek a torlódások, ezért az M1-esen Tatabánya felől érkezőknek hosszabb menetidővel kell számolniuk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
színes házak-építészet-épület-ingatlan-lakás-lakóház-modern-nyár-város
Ingatlan
Ingatlanpiaci elemzőt keres a Portfolio, jelentkezz hozzánk!
Pénzcentrum
Magyarok százezrei jogosultak ilyen rezsikedvezményre: egyre kevesebben igénylik, pedig megéri
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility