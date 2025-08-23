  • Megjelenítés
Kezdődik a Keleti pályaduvar felújítása, így változik a közlekedés a következő hetekben
Ingatlan

Kezdődik a Keleti pályaduvar felújítása, így változik a közlekedés a következő hetekben

MTI
Az év legnagyobb karbantartási beruházásának nevezte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán a Keleti pályaudvar hétfőn kezdődő, négy hétig tartó felújítását, amely számos változást igényel a közlekedésben.

"Az elmúlt évtizedekben a karbantartási munkáknál halmozódott fel a legtöbb elmaradás, pedig a vasúti pálya folyamatosan igényli a szinten tartó és javító beavatkozásokat, ezek hiányában menthetetlenül avul, ami lassújelekhez, növekvő menetidőhöz, több üzemzavarhoz és kiszámíthatatlansághoz vezet" - írta a vezérigazgató szombati bejegyzésében. Úgy fogalmazott,

ettől az évtől sokkal jobban figyelünk arra, hogy a vasúti pálya legrosszabb állapotú csomópontjain javítsunk, nem toldozunk-foltozunk, hanem korszerűen újítunk fel.

Ahogy a nyár elején Rákosrendezőn, hétfőtől a Keleti pályaudvaron olyan kritikus infrastruktúra-elemeket cserélünk és javítunk, amelyek eddig lassították a forgalmat" - tette hozzá.

Szerinte ez a munka a jövőbe tett befektetés egy gyorsabb, megbízhatóbb és biztonságosabb vasúti közlekedésért. Bejegyzésében arra kéri az utazókat, hogy hétfőtől ne megszokás alapján közlekedjenek és indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak a változásokról. Mint írták,

a négy hétig tartó felújítás ideje alatt az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezik meg,

a változásokról és az alternatív eljutási lehetőségekről a MÁV-csoport hivatalos oldalán érdemes tájékozódni.

A Mávinform tájékoztatása szerint a távolsági vonatok fővárosi végállomása más budapesti állomásokra, a Nyugati pályaudvarra, Budapest-Kelenföldre és Kőbánya-Kispestre kerül át, ezeken az állomásokon biztosítva az átszállást a metróhálózatra, ez érinti a győri, a pécsi, a hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai járatokat. A hatvani és újszászi vonal elővárosi járatai jellemzően rövidebb útvonalon, Kőbánya felsőig közlekednek, ahol új átszállópont létesül.

A Kőbánya felsőről a metróhálózat a Puskás Ferenc Stadionhoz csúcsidőben percenként induló MÁV-buszokkal vagy a II. János Pál pápa tér érintésével a Blaha Lujza térre 4 percenként járó 37-es villamoscsaláddal érhető el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

