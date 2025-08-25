  • Megjelenítés
84 millió eurós hitelt kapott a GTC
84 millió eurós hitelt kapott a GTC

A J&T Banka 84 millió euróig terjedő összegű hitelt nyújtott a Galeria Północna varsói bevásárlóközpont refinanszírozására – ez a GTC retail portfóliójának egyik kulcsfontosságú eleme. Az 5 éves futamidejű konstrukció erősíti a cég likviditását, és támogatja a németországi lakóingatlan-portfóliójuk fennmaradó részesedésének megszerzését – közölte a GTC egy Linkedin-posztban.
84 millió eurós (mintegy 33 milliárd forintos) refinanszírozásban részesült a J&T Bankától a Galeria Północna, Varsó egyik legnagyobb bevásárlóközpontja. A 64 000 négyzetméteres komplexum 2017-ben nyitotta meg kapuit, és a hagyományos funkciókon túl Lengyelország első tetőkertje és sóinhalációs tornya is itt található.

A GTC a közép-kelet-európai kereskedelmi ingatlanpiac meghatározó befektetője és fejlesztője, jelenleg 44 ingatlant kezel, összesen 727 000 négyzetméternyi bérelhető területtel. A vállalat eddig 82 irodaházat és bevásárlóközpontot fejlesztett, összesen 1,4 millió négyzetméter területtel.

2024 óta a cég közel 5200 németországi lakóingatlan tulajdonosa is.

Emellett a GTC jelenleg több mint 65 000 négyzetméternyi kereskedelmi területet fejleszt öt projektben, és rendelkezik jövőbeli fejlesztésekre alkalmas telkekkel is. A cég ügyével a jegybanki alapítványi befektetések szempontjából az Állami Számvevőszék is foglalkozott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

