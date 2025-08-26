Célba ért a Portfolio biciklis közösségének első adománya

Az idei évre a Portfolio X-Cycling Day - a résztvevőknek és támogatóknak hála - beérett, és nem csupán egy különleges hangulatú, networking fókuszú, valódi élményt jelentő extra kihívás és program a konferencia közönsége és a Portfolio kerékpározást szerető követői számára, hanem egy kiemelten jó ügyet is szolgált. A rendezvény adománygyűjtő fókuszt kapott, és az idén először, a CPI Hungary (aki az esemény főtámogatója) kezdeményezésére, az Intersport Magyarország részvételével, az Igazgyöngy Alapítvánnyal közösen, rászoruló gyermekeknek teremtettük meg a biztonságos biciklizéshez szükséges feltételeket.
Hogyan működött az adománygyűjtés?
A CPI Hungary minden Budapestről Balatonfüredig letekerő résztvevő után felajánlott 20.000 Ft-ot, amikből elsősorban a Decathlon "Második esély" programjában felújított bicikliket vásároltak meg. Az összegyűlt összegből végül 16 darab különböző méretű gyermekkerékpárt, 2 felnőtt kerékpárt, 4 rollert, valamint biciklijavító készleteket, szerszámokat és jólláthatósági mellényeket tudtak beszerezni.
Az Intersport Magyarország 30 darab, mintegy félmillió forint értékű, új gyermek bukósisakkal és mellénnyel járult hozzá a gyerekek biztonságosabb biciklis közlekedéséhez és épségük megóvásához.
A Portfolio pedig a 9900 Ft-os részvételi díjak teljes összegét ajánlotta fel az Alapítványnak, amiből egy szakértők által levezényelt, több alkalmas, a gyerekek életkorához alkalmazkodó képzést tartanak a biztonságos kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban. A program része a KRESZ ismerete, ügyességi feladatok, kerékpár-karbantartási tudás elmélyítése.
Fotó: Mudra László
Köszönet jár az esemény minden résztvevőjének és támogatójának, hogy közösen az Igazgyöngy Alapítvánnyal, valós segítséget tudtunk nyújtani a számunkra fontos sportolási, kikapcsolódási forma, a biciklizés számukra eddig elérhetetlen eszközeinek elérésére a sportolás, a biztonságos és fenntartható közlekedés és a szórakozás megteremtésére.
Folytassuk közösen!
TALÁLKOZZUNK a Portfolio következő biciklis élményprogramján és építsük tovább együtt ezt a különleges közösséget!
Címlapkép forrása: Portfolio / Mudra László
A cikk saját esemény támogatását szolgálja.
