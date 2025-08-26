Egy irodaházba költözteti összes üzletágát az AutoWallis

Újabb nagyvállalat választotta a Liberty irodaházat: az AutoWallis Csoport több mint 400 munkavállalója számára mintegy 5600 négyzetméter irodaterületen alakította ki új székhelyét a Wing által fejlesztett vegyesfunkciós Liberty komplexumban - közölte a Wing.

A csoport irodái a ház északi szárnyának legfelsőbb szintjein kaptak helyet, panorámával a Gellért-hegyre.

Minden kulcsfontosságú operatív funkció, valamint több márka és leányvállalat egy helyre költözött.

Az AutoWallis mindhárom üzletágának központi menedzsmentjét egy irodába költözteti, így augusztus végétől több mint 400, az AutoWallis Csoport irányításában dolgozó kollégájuk fog az új székházban együtt dolgozni.

Az ezer négyzetméteres zöld belső kerttel is rendelkező Liberty komplexum prémium well-being és kényelmi szolgáltatásokat kínál: három és négycsillagos hotel, a Tribe Table étterem és kávézó, a Cloud IX rooftop bár, tetőtéri sportpálya és futókör, kerékpár- és rollertárolók, öltözők, zuhanyzók, elektromos töltők, 650 férőhelyes mélygarázs Parkl rendszerrel, valamint dedikált wigo helyek.

A Monza Care autómosó, a Gourmenza étterem és kávézó, valamint a szomszédos Telekom Campus éttermei és a Nor/ma pékség további kényelmet biztosítanak a bérlőknek és a környékbelieknek.

