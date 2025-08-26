A csoport irodái a ház északi szárnyának legfelsőbb szintjein kaptak helyet, panorámával a Gellért-hegyre.
Minden kulcsfontosságú operatív funkció, valamint több márka és leányvállalat egy helyre költözött.
Az AutoWallis mindhárom üzletágának központi menedzsmentjét egy irodába költözteti, így augusztus végétől több mint 400, az AutoWallis Csoport irányításában dolgozó kollégájuk fog az új székházban együtt dolgozni.
Az ezer négyzetméteres zöld belső kerttel is rendelkező Liberty komplexum prémium well-being és kényelmi szolgáltatásokat kínál: három és négycsillagos hotel, a Tribe Table étterem és kávézó, a Cloud IX rooftop bár, tetőtéri sportpálya és futókör, kerékpár- és rollertárolók, öltözők, zuhanyzók, elektromos töltők, 650 férőhelyes mélygarázs Parkl rendszerrel, valamint dedikált wigo helyek.
A Monza Care autómosó, a Gourmenza étterem és kávézó, valamint a szomszédos Telekom Campus éttermei és a Nor/ma pékség további kényelmet biztosítanak a bérlőknek és a környékbelieknek.
Címlapkép forrása: Portfolio
Egy irodaházba költözteti összes üzletágát az AutoWallis
A Wing fejlesztette.
A Krímben csaptak le az ukrán hadsereg különleges egységei: képeken, ahogy lángba borították az állomást
Logisztikai célpontokat támadtak.
Ursula von der Leyen saját tengert szerezne az Európai Uniónak
Új kereskedelmi zóna emelkedhet ki a vámháborús viszálykodásokból.
Ijesztő jóslat: földcsuszamlásszerű összeomlás jöhet a német sörfözdéknél
A bajor Oettinger vezérigazgatója figyelmeztet.
Amerika nemezisénél készül smúzolásra a világ két nagyhatalma, hogy együtt intsenek be Donald Trumpnak
Diplomáciai erőfitogtatás lesz.
A fél világra frászt hoz a kínaiak újabb fegyverbemutatója - Bevetésen a CNS Hupej
Ezeket a hajókat invázióra tervezték.
Célba ért a Portfolio biciklis közösségének első adománya
Határtalan volt a gyerekek öröme.
Kellemetlen világrekordot dönthet az ázsiai ország
Egyre jobban fáj a világrekorder államadósság.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Zsugorodó világ, táguló tudomány - együttműködés és rivalizálás a fejlődés motorjaként
Verseny vagy együttműködés? A tudomány és technológia fejlődését évszázadokon át ez a kettősség hajtotta előre. Ma a világ zsugorodóban, az elmúlt évtizedekben egyre több a közös kut
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
A születés időzítése: amikor a focista apa a naptárhoz nyúl
A sportban és az oktatásban is régóta ismert jelenség, hogy az év elején született gyerekek előnyben vannak az év végén születettekkel szemben. Miért ne időzítenénk gyerekeink születésé
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Így hangolták össze a CSOK Pluszt és az Otthon Start hitelt
Az eddigi bejelentések és a korábban megjelent tervezettel összhangban valóban módosítják CSOK Plusznál a lakásra vonatkozó árkorlátokat és az első közös lakásszerzés definícióját. De
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.