Íme az Otthon Start hatása: hatéves rekordot döntött a lakások iránti érdeklődés

A 3 százalékos hitelkamat hajtja a piacot

Az ingatlan.com július végén és augusztus elején, több mint 11 ezer lakáskereső körében végzett, nem reprezentatív felmérése szerint a válaszadók 89,2 százaléka saját célra vásárolna lakóingatlant, ami enyhe növekedést jelent a márciusi 86,7 százalékos eredményhez képest. A befektetési célú vásárlók aránya közben 10,8 százalékra csökkent a korábbi 13,3 százalékról.

„Sokkal látványosabb emelkedést mutat viszont a lakáshitel-felvételi kedv megugrása. Márciusban még csak a lakáskeresők 51 százaléka gondolkodott hitelfelvételben, augusztusban már 71 százalékos volt az arányuk.

Vagyis a lakás- és házvásárlást tervezők közel háromnegyede már hitelből finanszírozná a vételt.

Ez jelentős elmozdulás az év eleji adatokhoz képest, és elsősorban az Otthon Start Program indulásával van összefüggésben, aminek keretében maximum 3 százalékos kamatozású lakáshitelt lehet igényelni az első lakás megvásárlására” – ismertette a felmérés eredményeit Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az ingatlan.com kutatásából az is kiderült, hogy a vásárlást tervezők közel 60 százaléka fél éven belül szeretne lakást venni, míg márciusban ez az arány még csak 52 százalék volt. Vagyis az Otthon Start nemcsak a hitelfelvételi kedvet növelte, hanem a tényleges vásárlási szándékot is sokaknál előrébb hozta.

Hatéves csúcs az érdeklődésekben

Már az Otthon Start bejelentése óta fokozatosan erősödik az érdeklődés az eladó lakások iránt: az ingatlan.com legfrissebb statisztikái alapján az augusztus 20-át megelőző 33. héten

az eladó lakásokra és házakra már 90 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett, mint az Otthon Start bejelentése előtti 26. héten.

Az államalapítás ünnepét is magában foglaló 34. héten pedig 77 százalékos volt a növekedés a júniusi végi szinthez képest. Emellett éves összevetésben is jelentős az élénkülés, mivel az elmúlt két hétben több mint 60 százalékkal több érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra, mint egy évvel korábban.

Az ingatlan.com adatai alapján a legnagyobb növekedés Budapesten és a megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken történt, ezekben a lokációkban a 33. héten 94–110 százalékkal ugrott meg az érdeklődések száma az eladó lakások és házak iránt. Az élénkülés viszont országos jellegű: a kisebb városokban 85, a községekben pedig 64 százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma az Otthon Start Program bejelentése előtti időszakhoz képest.

A növekedés éves összevetésben is egyértelmű: minden településtípusnál 50–60 százalékos plusz látható tavalyhoz képest. A vevők aktivizálódása azt is jelenti, hogy az augusztus közepén mért érdeklődések száma az elmúlt 10 évben csak 2017-ben és 2018-ban volt magasabb az idei értékeknél, ami hatéves csúcsot jelent.

Portfolio Future of Finance 2025 Az Otthon Start Programnak különös figyelmet szentel a Portfolio közelgő Future of Finance 2025 konferenciája, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről!

