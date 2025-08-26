  • Megjelenítés
Íme az Otthon Start hatása: hatéves rekordot döntött a lakások iránti érdeklődés
Ingatlan

Íme az Otthon Start hatása: hatéves rekordot döntött a lakások iránti érdeklődés

Portfolio
Az ingatlan.com kutatási adatai szerint egyre többen vennének saját célra lakóingatlant, míg a befektetési célú vásárlók aránya csökkent. Ezzel párhuzamosan jelentősen nőtt a lakáshitel-felvételi kedv, miközben az eladó lakások iránti érdeklődés hatéves csúcsot döntött. Az Otthon Start Program kiemelt téma lesz a Portfolio közelgő Future of Finance 2025 konferenciáján, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről!

Portfolio Future of Finance 2025
Az Otthon Start Programnak különös figyelmet szentel a Portfolio közelgő Future of Finance 2025 konferenciája, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről!
Információ és jelentkezés

A 3 százalékos hitelkamat hajtja a piacot

Az ingatlan.com július végén és augusztus elején, több mint 11 ezer lakáskereső körében végzett, nem reprezentatív felmérése szerint a válaszadók 89,2 százaléka saját célra vásárolna lakóingatlant, ami enyhe növekedést jelent a márciusi 86,7 százalékos eredményhez képest. A befektetési célú vásárlók aránya közben 10,8 százalékra csökkent a korábbi 13,3 százalékról.

Kapcsolódó cikkünk

Otthon Start Program 2025: a 3%-os lakáshitel feltételei, részletei, tudnivalói egy helyen

„Sokkal látványosabb emelkedést mutat viszont a lakáshitel-felvételi kedv megugrása. Márciusban még csak a lakáskeresők 51 százaléka gondolkodott hitelfelvételben, augusztusban már 71 százalékos volt az arányuk.

Vagyis a lakás- és házvásárlást tervezők közel háromnegyede már hitelből finanszírozná a vételt.

Ez jelentős elmozdulás az év eleji adatokhoz képest, és elsősorban az Otthon Start Program indulásával van összefüggésben, aminek keretében maximum 3 százalékos kamatozású lakáshitelt lehet igényelni az első lakás megvásárlására” – ismertette a felmérés eredményeit Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az ingatlan.com kutatásából az is kiderült, hogy a vásárlást tervezők közel 60 százaléka fél éven belül szeretne lakást venni, míg márciusban ez az arány még csak 52 százalék volt. Vagyis az Otthon Start nemcsak a hitelfelvételi kedvet növelte, hanem a tényleges vásárlási szándékot is sokaknál előrébb hozta.

Hatéves csúcs az érdeklődésekben

Már az Otthon Start bejelentése óta fokozatosan erősödik az érdeklődés az eladó lakások iránt: az ingatlan.com legfrissebb statisztikái alapján az augusztus 20-át megelőző 33. héten

az eladó lakásokra és házakra már 90 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett, mint az Otthon Start bejelentése előtti 26. héten.

Az államalapítás ünnepét is magában foglaló 34. héten pedig 77 százalékos volt a növekedés a júniusi végi szinthez képest. Emellett éves összevetésben is jelentős az élénkülés, mivel az elmúlt két hétben több mint 60 százalékkal több érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra, mint egy évvel korábban.

ingatlan

Az ingatlan.com adatai alapján a legnagyobb növekedés Budapesten és a megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken történt, ezekben a lokációkban a 33. héten 94–110 százalékkal ugrott meg az érdeklődések száma az eladó lakások és házak iránt. Az élénkülés viszont országos jellegű: a kisebb városokban 85, a községekben pedig 64 százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma az Otthon Start Program bejelentése előtti időszakhoz képest.

A növekedés éves összevetésben is egyértelmű: minden településtípusnál 50–60 százalékos plusz látható tavalyhoz képest. A vevők aktivizálódása azt is jelenti, hogy az augusztus közepén mért érdeklődések száma az elmúlt 10 évben csak 2017-ben és 2018-ban volt magasabb az idei értékeknél, ami hatéves csúcsot jelent.

Portfolio Future of Finance 2025
Az Otthon Start Programnak különös figyelmet szentel a Portfolio közelgő Future of Finance 2025 konferenciája, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről!
Információ és jelentkezés
otthon-start-1-768141
Kapcsolódó cikkünk

Belenyúlt a kormány az Otthon Start és a CSOK szabályaiba, itt vannak a nagy változások

Otthon Start: Gulyás Gergely bejelentette, a kormány küzd az enyhébb önerő-szabályozásért

Nesze neked, Otthon Start: a fiatalok többsége csak álmodhat egy átlagos lakásról

Otthon Start: 10 tévhit, amit most egyszer s mindenkorra eloszlatunk a hitelről

Otthon Start: duplájára nőhet az elsőlakás-vásárlók száma a kormány szerint

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
lakásfelújítás építkezés munkás otthon
Ingatlan
Jöhet a kormány legújabb, 10+5 milliós lakásfelújítási programja?
Pénzcentrum
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility