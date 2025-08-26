Ingatlanpiaci elemzőt keres a Portfolio, jelentkezz hozzánk!

Bankmonitor Így szerezhetsz lakáshitelt akár 3% alatti kamattal! (videó) Az Otthon Start program maximum 3%-os kamatával új korszak nyílik a lakáshitelezésben. Ez azt jelenti, hogy akár kamatverseny is kialakulhat a bankok között. A lehetőségek óriásiak - és nem cs

MNB Intézet Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk? Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez

MNB Intézet Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin? In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o

RSM Blog Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon? A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos

MNB Intézet Zsugorodó világ, táguló tudomány - együttműködés és rivalizálás a fejlődés motorjaként Verseny vagy együttműködés? A tudomány és technológia fejlődését évszázadokon át ez a kettősség hajtotta előre. Ma a világ zsugorodóban, az elmúlt évtizedekben egyre több a közös kut

MNB Intézet A születés időzítése: amikor a focista apa a naptárhoz nyúl A sportban és az oktatásban is régóta ismert jelenség, hogy az év elején született gyerekek előnyben vannak az év végén születettekkel szemben. Miért ne időzítenénk gyerekeink születésé