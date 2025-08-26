Jöhet a kormány legújabb, 10+5 milliós lakásfelújítási programja?

Kétféle otthonfelújítási program fut Magyarországon 2025-ben
Az otthonukat felújítók idén két államilag támogatott programban vehetnek részt:
- A 2025. január 1-jén elindult, a felújítási munkálatok széles körére igénybe vehető vidéki otthonfelújítási programban.
- A 2024. július 1-jén elindult és január 20-ától új, kedvezőbb feltételekkel folytatódó, kifejezetten energiakorszerűsítési célú otthonfelújítási programban, amelynél elvárás a legalább 30%-os energiamegtakarítás elérése.
A kormány júliusban bejelentett tervei szerint idén egy harmadik felújítási támogatás is jöhet, erről gyűjtötte össze a legfrissebb információkat a Blikk.
10+5 milliós új programról lehet szó
A lap szerint már célegyenesben lehet az az új lakásfelújítási támogatás, amelyről a kormány júliusban az ígérte, hogy szeptemberre dönthet róla, és jó esetben idén el is indulhat. A program kialakításában részt vevő szakmai szervezet olyan konstrukciót tartana megfelelőnek, amiben 10 milliós kedvezményes hitelt és 5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást lehetne igénybe venni. Ez jóval nagyobb lenne, mint a jelenleg is elérhető, de az is fontos lenne, hogy egyszerűbb legyen az adminisztrációja, mert a rengeteg papírmunka miatt most sokan elrettennek a felvételétől.
Július 3-án Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt mondta, hogy a kormány első olvasatban tárgyalt az új lakásfelújítási programról, erről szeptemberre születhet döntés, és jó esetben még az idén elindulhat ez a program is.
Azóta azonban újabb bejelentés nem történt a program előkészítéséről, lehetséges indulásáról és feltételeiről, pedig a beharangozott határidő alapján már döntenie kellene erről a kormánynak.
Az előkészítő munka mindenesetre biztosan folyik, az abban résztvevők nyilatkozatai alapján pedig az is körvonalazódik, hogy mekkora összegű támogatást lehet majd igényelni és milyen feltételekkel. Tibor Dávid, a program egyeztetésében résztvevő Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) alelnöke a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában azt mondta:
az Otthon Starthoz hasonlóan 3 százalékos kamatú, 10 milliós hitelösszeg mellett 5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás állna rendelkezésre,
ezzel összességében a 15 millió forint elegendő fedezetet nyújtana egy átlagos családi ház energetikai/szépészeti felújítására.
Az alelnök szerint az lenne a legfontosabb, hogy a program egyszerű, könnyen igénybe vehető legyen, és kevés bürokratikus akadályt kelljen a lakosságnak leküzdenie a támogatás megszerzése és felhasználása során. A jelenleg futó Otthonfelújítási Program önmagában 3 millió forintos támogatást biztosít, de a szakemberek azt látják, hogy mivel rendkívül bürokratikus, nagyon sok dokumentumot kell leadni, nem lett igazán népszerű. A Vidéki Otthonfelújítási Program már egy fokkal egyszerűbb, és ebből fakadóan népszerűbb is. Három százalékos kamattal pedig a magyar lakosság már hajlandó hitelt felvenni ilyen célra, mert ez kiszámítható és és viszonylag alacsony törlesztési teher.
A magyar lakásállomány mintegy 4,4 millió lakásból áll, ennek több mint 60 százaléka családi ház. Míg a társasházak, szövetkezeti lakások felújítása panelprogramok keretében nagyrészt megvalósult az elmúlt 20-25 évben, addig a családi házaknak mindig csak időszakosan voltak kifejezetten felújításra szóló programok – magyarázta Tibor Dávid.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Videó: kitört Európa legnagyobb tűzhányója
Tegnap este kezdett hamut szórni.
Megállapodott Európával Donald Trump jobbkeze: közös cél a háború tartós, tárgyalásos megoldása
Marco Rubio igyekszik dűlőre jutni a garanciákról.
Trump emberével egyeztetett Zelenszkij: nem engedné el a Moszkva elleni szankciókat és a vámokat
Fenntartják a lendületet.
Kimondta a világ második legnagyobb országa, hogy küldenének-e katonákat Ukrajnába
A védelmi kiadásaikat megnégyszereznék.
Az új adócsökkentés ára: gyomrost kaphat az egészségügy és a nyugdíjrendszer
Egyelőre nem zavarja a kormányt a tetemes hiány.
Benyújtották a javaslatot: legálissá válhat a kínzás Oroszországban
Kilépnek az európai egyezményből.
Videó: visszatértek a legendás ukrán páncélosok a frontra, egyből nekirontottak az orosz állásoknak
Tovább öregbítik hírnevüket.
Bemondta Donald Trump: ekkor születhet döntés a békéről
Cél, hogy létrejöjjön a közvetlen találkozó az orosz és ukrán elnök között.
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?