  • Megjelenítés
Jöhet a kormány legújabb, 10+5 milliós lakásfelújítási programja?
Ingatlan

Jöhet a kormány legújabb, 10+5 milliós lakásfelújítási programja?

Portfolio
10+5 millió forintos lakásfelújítási támogatás bevezetésére készülhet a kormány. Az új konstrukció érkezése esetén újabb elemmel bővülhet a ma is létező, vidéken vagy energiahatékonysági céllal elérhető államilag támogatott felújítási programok köre.

Kétféle otthonfelújítási program fut Magyarországon 2025-ben

Az otthonukat felújítók idén két államilag támogatott programban vehetnek részt:

A kormány júliusban bejelentett tervei szerint idén egy harmadik felújítási támogatás is jöhet, erről gyűjtötte össze a legfrissebb információkat a Blikk.

Kapcsolódó cikkünk

Otthonfelújítási támogatás 2025: feltételek, igénylés, tudnivalók egy helyen!

10+5 milliós új programról lehet szó

A lap szerint már célegyenesben lehet az az új lakásfelújítási támogatás, amelyről a kormány júliusban az ígérte, hogy szeptemberre dönthet róla, és jó esetben idén el is indulhat. A program kialakításában részt vevő szakmai szervezet olyan konstrukciót tartana megfelelőnek, amiben 10 milliós kedvezményes hitelt és 5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást lehetne igénybe venni. Ez jóval nagyobb lenne, mint a jelenleg is elérhető, de az is fontos lenne, hogy egyszerűbb legyen az adminisztrációja, mert a rengeteg papírmunka miatt most sokan elrettennek a felvételétől.

Július 3-án Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt mondta, hogy a kormány első olvasatban tárgyalt az új lakásfelújítási programról, erről szeptemberre születhet döntés, és jó esetben még az idén elindulhat ez a program is.

Kapcsolódó cikkünk

Valósággal felrobbantja a lakáspiacot a kormány új lépése

Azóta azonban újabb bejelentés nem történt a program előkészítéséről, lehetséges indulásáról és feltételeiről, pedig a beharangozott határidő alapján már döntenie kellene erről a kormánynak.

Az előkészítő munka mindenesetre biztosan folyik, az abban résztvevők nyilatkozatai alapján pedig az is körvonalazódik, hogy mekkora összegű támogatást lehet majd igényelni és milyen feltételekkel. Tibor Dávid, a program egyeztetésében résztvevő Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) alelnöke a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában azt mondta:

az Otthon Starthoz hasonlóan 3 százalékos kamatú, 10 milliós hitelösszeg mellett 5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás állna rendelkezésre,

ezzel összességében a 15 millió forint elegendő fedezetet nyújtana egy átlagos családi ház energetikai/szépészeti felújítására.

Az alelnök szerint az lenne a legfontosabb, hogy a program egyszerű, könnyen igénybe vehető legyen, és kevés bürokratikus akadályt kelljen a lakosságnak leküzdenie a támogatás megszerzése és felhasználása során. A jelenleg futó Otthonfelújítási Program önmagában 3 millió forintos támogatást biztosít, de a szakemberek azt látják, hogy mivel rendkívül bürokratikus, nagyon sok dokumentumot kell leadni, nem lett igazán népszerű. A Vidéki Otthonfelújítási Program már egy fokkal egyszerűbb, és ebből fakadóan népszerűbb is. Három százalékos kamattal pedig a magyar lakosság már hajlandó hitelt felvenni ilyen célra, mert ez kiszámítható és és viszonylag alacsony törlesztési teher.

A magyar lakásállomány mintegy 4,4 millió lakásból áll, ennek több mint 60 százaléka családi ház. Míg a társasházak, szövetkezeti lakások felújítása panelprogramok keretében nagyrészt megvalósult az elmúlt 20-25 évben, addig a családi házaknak mindig csak időszakosan voltak kifejezetten felújításra szóló programok – magyarázta Tibor Dávid.

Kapcsolódó cikkünk

Belenyúlt a kormány az Otthon Start és a CSOK szabályaiba, itt vannak a nagy változások

Otthon Start: Gulyás Gergely bejelentette, a kormány küzd az enyhébb önerő-szabályozásért

A végtelenbe és tovább? − Hitelközvetítői csúcstalálkozó az Otthon Start pisztolyának eldördülésekor

Megszólalt Orbán Viktor Nagy Márton jövőjéről

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Új plázát kap Budapest?
Ingatlan
A vártnál kevesebb ingatlant érint a plázastop szigorítása
Pénzcentrum
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility