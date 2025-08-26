Jöhet a kormány legújabb, 10+5 milliós lakásfelújítási programja?

10+5 millió forintos lakásfelújítási támogatás bevezetésére készülhet a kormány. Az új konstrukció érkezése esetén újabb elemmel bővülhet a ma is létező, vidéken vagy energiahatékonysági céllal elérhető államilag támogatott felújítási programok köre.

Kétféle otthonfelújítási program fut Magyarországon 2025-ben

Az otthonukat felújítók idén két államilag támogatott programban vehetnek részt:

A 2025. január 1-jén elindult, a felújítási munkálatok széles körére igénybe vehető vidéki otthonfelújítási programban.

A 2024. július 1-jén elindult és január 20-ától új, kedvezőbb feltételekkel folytatódó, kifejezetten energiakorszerűsítési célú otthonfelújítási programban, amelynél elvárás a legalább 30%-os energiamegtakarítás elérése.

A kormány júliusban bejelentett tervei szerint idén egy harmadik felújítási támogatás is jöhet, erről gyűjtötte össze a legfrissebb információkat a Blikk.

10+5 milliós új programról lehet szó

A lap szerint már célegyenesben lehet az az új lakásfelújítási támogatás, amelyről a kormány júliusban az ígérte, hogy szeptemberre dönthet róla, és jó esetben idén el is indulhat. A program kialakításában részt vevő szakmai szervezet olyan konstrukciót tartana megfelelőnek, amiben 10 milliós kedvezményes hitelt és 5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást lehetne igénybe venni. Ez jóval nagyobb lenne, mint a jelenleg is elérhető, de az is fontos lenne, hogy egyszerűbb legyen az adminisztrációja, mert a rengeteg papírmunka miatt most sokan elrettennek a felvételétől.

Július 3-án Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt mondta, hogy a kormány első olvasatban tárgyalt az új lakásfelújítási programról, erről szeptemberre születhet döntés, és jó esetben még az idén elindulhat ez a program is.

Azóta azonban újabb bejelentés nem történt a program előkészítéséről, lehetséges indulásáról és feltételeiről, pedig a beharangozott határidő alapján már döntenie kellene erről a kormánynak.

Az előkészítő munka mindenesetre biztosan folyik, az abban résztvevők nyilatkozatai alapján pedig az is körvonalazódik, hogy mekkora összegű támogatást lehet majd igényelni és milyen feltételekkel. Tibor Dávid, a program egyeztetésében résztvevő Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) alelnöke a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában azt mondta:

az Otthon Starthoz hasonlóan 3 százalékos kamatú, 10 milliós hitelösszeg mellett 5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás állna rendelkezésre,

ezzel összességében a 15 millió forint elegendő fedezetet nyújtana egy átlagos családi ház energetikai/szépészeti felújítására.

Az alelnök szerint az lenne a legfontosabb, hogy a program egyszerű, könnyen igénybe vehető legyen, és kevés bürokratikus akadályt kelljen a lakosságnak leküzdenie a támogatás megszerzése és felhasználása során. A jelenleg futó Otthonfelújítási Program önmagában 3 millió forintos támogatást biztosít, de a szakemberek azt látják, hogy mivel rendkívül bürokratikus, nagyon sok dokumentumot kell leadni, nem lett igazán népszerű. A Vidéki Otthonfelújítási Program már egy fokkal egyszerűbb, és ebből fakadóan népszerűbb is. Három százalékos kamattal pedig a magyar lakosság már hajlandó hitelt felvenni ilyen célra, mert ez kiszámítható és és viszonylag alacsony törlesztési teher.

A magyar lakásállomány mintegy 4,4 millió lakásból áll, ennek több mint 60 százaléka családi ház. Míg a társasházak, szövetkezeti lakások felújítása panelprogramok keretében nagyrészt megvalósult az elmúlt 20-25 évben, addig a családi házaknak mindig csak időszakosan voltak kifejezetten felújításra szóló programok – magyarázta Tibor Dávid.

