Új verzió látott napvilágot a BREEAM minősítéseknél

Az elmúlt hetekben megjelent a világ vezető fenntarthatósági épületminősítési rendszerének legújabb verziója. A magyar szakemberek bevonásával is megalkotott BREEAM New Construction Version 7 (V7) jelentősen szigorítja az energetikai és környezetvédelmi követelményeket, és új irányt mutat az ESG-megfelelés és a nettó zéró kibocsátás felé vezető úton - áll a Greenbors közleményében.
Úgy tűnik, hogy a hazai ingatlanpiac is reagál a fenntarthatósági elvárásokra. Miközben az új építőipari beruházások volumene visszaesett az elmúlt években, egyre több fejlesztő dönt a meglévő épületek zöldítése mellett. Barta Zsombor, a Greenbors Consulting alapító partnere szerint a zöld minősítéssel rendelkező kereskedelmi célú épületek száma folyamatosan növekszik Magyarországon, ezen belül a BREEAM minősítések 2023 és 2024 között 54 százalékkal nőttek.

A fenntartható ingatlanfejlesztések növekedésének egyik fő oka a szakértő szerint, hogy a pénzügyi és befektetői szektor egyértelműen elkezdte beárazni a fenntarthatóságot. Ez azt jelenti, hogy a fenntarthatósági kritériumoknak meg nem felelő projektek hátrányosabb helyzetbe kerülnek finanszírozási és piaci szempontjából is. Így a zöld minősítések megszerzése egyre inkább versenyelőnyt eredményez Magyarországon is.

Barta Zsombor kiemelte, hogy szakértőik részt vettek a BREEAM New Construction Version 7 nemzetközi fejlesztésében.

Az új verzió kereskedelmi ingatlanfejlesztők, beruházók és tulajdonosok számára lehet fontos, a legfőbb változások:

  • Szigorúbb energia- és karbonküszöbök
  • Kötelező életciklus-elemzés és újrahasznosított anyaghasználat
  • A tervezési szándék helyett mért teljesítményre épülő értékelés
  • Teljesen digitalizált platform
  • Egyszerűsített értékelés vegyes funkciójú épületekre

