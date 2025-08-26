Új verzió látott napvilágot a BREEAM minősítéseknél
Úgy tűnik, hogy a hazai ingatlanpiac is reagál a fenntarthatósági elvárásokra. Miközben az új építőipari beruházások volumene visszaesett az elmúlt években, egyre több fejlesztő dönt a meglévő épületek zöldítése mellett. Barta Zsombor, a Greenbors Consulting alapító partnere szerint a zöld minősítéssel rendelkező kereskedelmi célú épületek száma folyamatosan növekszik Magyarországon, ezen belül a BREEAM minősítések 2023 és 2024 között 54 százalékkal nőttek.
A fenntartható ingatlanfejlesztések növekedésének egyik fő oka a szakértő szerint, hogy a pénzügyi és befektetői szektor egyértelműen elkezdte beárazni a fenntarthatóságot. Ez azt jelenti, hogy a fenntarthatósági kritériumoknak meg nem felelő projektek hátrányosabb helyzetbe kerülnek finanszírozási és piaci szempontjából is. Így a zöld minősítések megszerzése egyre inkább versenyelőnyt eredményez Magyarországon is.
Barta Zsombor kiemelte, hogy szakértőik részt vettek a BREEAM New Construction Version 7 nemzetközi fejlesztésében.
Az új verzió kereskedelmi ingatlanfejlesztők, beruházók és tulajdonosok számára lehet fontos, a legfőbb változások:
- Szigorúbb energia- és karbonküszöbök
- Kötelező életciklus-elemzés és újrahasznosított anyaghasználat
- A tervezési szándék helyett mért teljesítményre épülő értékelés
- Teljesen digitalizált platform
- Egyszerűsített értékelés vegyes funkciójú épületekre
