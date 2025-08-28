Balatoni ingatlancsaló bűnszervezet ellen emeltek vádat

A közlemény szerint egy 65 és egy 53 éves elkövető
2018-tól végrehajtás alatt álló ingatlanok árverésen történő megvásárlásával és követeléskezeléssel foglalkozott.
Üzleti kapcsolataik révén tudomást szereztek olyan ingatlanokról, melyeket a tulajdonosaik hosszabb ideje nem látogattak, a hozzájuk kapcsolódó anyagi kötelezettségeiket nem teljesítették, ezért
több esetben már végrehajtás terhelte az ingatlant.
A 65 éves férfi az ingatlanok megszerzése érdekében többször valótlan kölcsönre hivatkozva fizetési meghagyás kibocsátását, majd végrehajtás elrendelését kezdeményezte a tulajdonosokkal szemben, s amennyiben a tulajdonos nem lépett, szabadnak látta az utat az ingatlan csalárd megszerzéséhez - fogalmaztak.
A két férfi 2021 nyarán ismerte meg a 41 éves, budapesti bűntársukat, aki felajánlotta, hogy a szükséges ügyvédi tevékenység elvégzéséhez segítséget tud nyújtani; azt javasolta, hogy az ingatlanokat a hozzátartozója által alapított, de ténylegesen általa vezetett alapítvány részére lehetne névleg ajándékozni, amely így adó- és illetékmentes is lenne.
Megegyeztek, hogy az alapítvány felett rendelkező vádlott a további társaival együttműködve hamis ajándékozási szerződéseket készít, majd a tulajdonjog bejegyzése után az ingatlanokat értékesítik, és a vételáron megosztoznak.
A 41 éves vádlott a szerződéskötés folyamatába anyagi juttatás fejében az alapítvány kuratóriumi elnökét is bevonta - tették hozzá.
Az ajándékozási szerződések elkészítéséhez, megszerkesztéséhez közvetítőn keresztül két ügyvédet szerveztek be, majd a 41 éves elkövető, miután a tulajdonjognak az alapítvány javára történő bejegyzését kezdeményezték, megkereste egy ismerősét, hogy segítsen a további értékesítésben.
A 41 éves budapesti nő két másik vádlott bevonásával, valamint egy harmadik, budapesti ügyvéd közreműködésével újabb valótlan tartalmú adásvételi szerződések megkötésében működött közre.
Az ügyben 12 ingatlant érintően 24 vádlottal szemben emeltek vádat, az összes kár értéke meghaladja az egymilliárd forintot, amelynek nagy része az eljárás során megtérült.
Az ügyészség a vádiratában 22 elkövetővel szemben tett indítványt börtönbüntetés kiszabására azzal, hogy hét vádlott esetében a bíróság annak végrehajtását függessze fel; két vádlott esetében pénzbüntetést indítványoztak, velük szemben a Veszprémi Járásbíróság a büntetési indítvánnyal egyetértve időközben büntetővégzést hozott.
Az ügyészség ezen túl a kuratóriumi elnök vádlott esetében indítványozta a civil szervezet vezető tisztségviselője, míg az ügyvéd vádlottak esetében az ügyvédi foglalkozás gyakorlásától történő eltiltásukat, valamint a vádlottak jogtalan gazdagodása erejéig vagyonelkobzás alkalmazására is indítványt tett velük szemben - áll a közleményben.
Címlapkép forrása: Shutterstock
