Elkészült Budapest első iskolautcája

Mint a Facebookon írják, a szervezet volt az első, aki Magyarországon kiállt az iskolautcák mellett. Évek óta szerveznek figyelemfelhívó egynapos iskolautca-napokat és próbálnak lobbizni azért, hogy minél több iskola előtti rész mentes legyen a forgalomtól.

A Józsefvárosi Önkormányzati korábban azt közölte, hogy augusztusban Józsefvárosban valósul meg Budapest első iskolautcája

az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium előtti utcaszakaszon.

A közterületet behajtásgátló oszlopok határolják le a Szentkirályi utca járdája és a Trefort utca 5. szám alatti kapu vonalában. A jövőben a Trefort utcába a Szentkirályi utca felől már nem lehet behajtani gépjárművel, csak a Puskin utca felől, az utca iskolautcán kívüli szakasza kétirányú zsákutcaként működik. A gimnázium előtti részen utcabútorokat és növényládákat helyetek el, az új közterületre pedig aszfaltfestéssel hívták fel a figyelmet. A környéken lakók parkolásának segítésére a kapcsolódó utcákban időkorlátozás nélküli, 24 órás kizárólagos lakossági várakozóhelyeket jelölöltek ki.

Idén tavasszal egy hónapon keresztül mondhatták el véleményüket a Trefort iskolautca kialakításával kapcsolatban a lakosok, a helyi közösségek.

Az összes válaszadó közel 90%-a, az érintett utcákban élők 65%-a támogatta a Trefort iskolautca kialakítását,

ezért döntött az önkormányzat a megvalósítás mellett.

Címlapkép forrása: Levegő Munkacsoport FB-oldala