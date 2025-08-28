Felújítottak egy sor pihenőhelyet az M7-es autópálya mentén

Portfolio Sustainable World 2025 Nem a jövő, hanem a jelenünk gazdasági folyamatai alakultak át - erről szól a minden iparágat érintő szeptember 4-i Sustainable World konferencia, ahol a hazai fenntartható üzleti világ szereplői találkoznak.

Azt írják, a pihenők már nemcsak a felnőtteket, hanem a gyermekeket is élményekkel várják, ugyanis játszótereket (játszóvár) és gimnasztikai (fitnesz) parkokat is építettek.

A pihenőkben összesen több mint 76 000 négyzetméter burkolt felület kapott új aszfaltréteget.

Teljeskörű növényzetmegújítás is történt: új cserjéket, fákat ültettek, füvesített területeket alakítottak ki. Új utcabútorokat helyeztek el, rendezett tereket alakítottak ki.

Modern térvilágítás épült ki: több helyen (az ún. egyszerű pihenőkben) korszerű, intelligens, forgalomtól függő fényerő-szabályzással. A felfrissülést, tartalmas pihenést telefon töltésére is alkalmas okospadok és információs táblák is segítik, valamit térfigyelő kamerarendszereket is telepítettek.

A mosdóhelyiségeket teljesen felújították, korszerűsítették, napelemes rendszereket szereltek fel a fenntartható energiafelhasználásért, élmény-visszajelző rendszer is kikerült, az utazói visszajelzések összegyűjtésére és az utazói komfort javítása érdekében.

A felújítások az alábbi pihenőket érintették, mindkét pályaoldalon:

Balatonlelle pihenőhely

Táskai pihenőhely

Zalakomár pihenőhely

Balatonkeresztúr pihenőhely

Szegerdő pihenőhely

Sormás pihenőhely

Azt ígérik, országszerte folytatódik a pihenőhelyek megújulása.

Címlapkép forrása: MKIF Zrt. Facebook-oldala