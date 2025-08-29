Akár havi 150 ezer forint támogatás lakhatásra? – Így segíthet a munkahelyed és az állam 2025-ben!

Munkáltatói lakhatási támogatás – Cafeteria rendszerbe illeszthető hatékony ösztönzők
A jogszabályok már eddig is lehetőséget adtak a munkáltatóknak, hogy albérlet-támogatással, lakáshitel-könnyítéssel vagy kamatmentes kölcsönnel segítsék elsősorban a 35 év alatti, vagy akár az idősebb munkavállalókat is. Ezek az eszközök és ösztönzők nem csak anyagi könnyebbséget jelentenek a munkavállalóknak, hanem a toborzás során akár versenyelőnyt is jelenthet a munkáltatóknak. Ezek a juttatások persze nem automatikusan járnak, hanem a munkáltató döntésén múlik, és a céges cafeteria szabályzatban kell megfelelően rögzíteni. Egy jól felépített cafeteria rendszer lehetővé teszi, hogy a munkáltató célzottan, igazságosan és hatékonyan támogassa munkavállalóit – például lakhatási céljaik megvalósításában.
a. Akár havi 150 000 Ft-ot kaphatnak a 35 év alattiak lakhatásra
2025. január 1-jétől a munkáltatók lakhatási támogatást adhatnak, béren kívüli juttatás keretében a 35 év alatti munkavállalóknak mely után a 15 % személyi jövedelemadó és a 13% szociális hozzájárulási adó a munkáltatót terheli. A támogatás igényelhető:
- Bérleti díj fizetésére
- Lakáscélú hitel törlesztésére.
Az igényléshez a bérleti vagy hitelszerződés bemutatása szükséges a munkáltató részére.
Az éves keretösszeg: maximum 1,8 millió Ft (időarányosan, ha év közben kezdődik a munkaviszony vagy a munkavállaló betölti a 35. életévét). Ha a támogatás meghaladja a keretösszeget vagy a ténylegesen igazolt költséget, többletadó és különbözeti bírság fizetendő.
A munkáltatónak minden év január 31-ig adatot kell szolgáltatnia a NAV felé a támogatásról és az érintett ingatlanról, a támogatás céljáról.
b. Kamatmentes kölcsön a fizetésen felül?
A munkáltató akár kedvezményes vagy kamatmentes kölcsönt is nyújthat a munkavállalónak. Ez a munkáltatói kölcsön – rugalmas, gyors és sokszor jóval kedvezőbb, mint a banki hitelek.
Mire használható?
- Lakáscélra: vásárlás, építés, bővítés, korszerűsítés, sőt akár napelem telepítés is – adómentesen - hitelintézeten vagy a Magyar Államkincstáron keresztüli folyósítással -, az adóévben és az azt megelőző négy évben összesen 10 millió Ft-ot meg nem haladó összegig. (10 millió Ft felett kamatkedvezményt kell megállapítani és adófizetési kötelezettség merül fel a munkáltató oldalán, melynek adóalapja a kamatkedvezmény 1,18-szorosa, és az adót a kifizető állapítja meg az adóév végén).
- Bármilyen más célra: például autó, nyaralás vagy váratlan kiadások - a munkáltatónak a kamatkedvezmény összegének 1,18-szorosa után 15% szja-t és 13% szocho-t kell fizetnie, viszont a munkavállalónak ezzel kapcsolatban nincs adófizetési kötelezettsége.
A munkáltatótól kapott kedvezményes vagy kamatmentes kölcsön előnyei pl.:
- Gyorsabb ügyintézés, kevesebb papírmunka
- Kamatmentes vagy kedvezményes kamat
- Munkabérből kényelmesen törleszthető (pl. levonás által, melyhez írásbeli hozzájárulás szükséges)
Ha jól van megtervezve, a munkáltatói kölcsön igazi win-win: a munkavállaló kedvező feltételekkel juthat pénzhez, a munkáltató pedig értékes juttatást adhat a dolgozóinak.
c. Kanapé, festék, burkolat? Most már SZÉP-kártyáról is fizethető!
2025-től a SZÉP-kártyán lévő egyenleg részben már lakásfelújításra is elkölthető – nem csak pihenésre és szórakozásra!
A felújításra fordítható összeg legfeljebb az aktuális egyenleg és a 2025-ben kapott feltöltések 50%-a lehet, az beleszámít az éves rekreációs keretbe. A juttatás utáni 15 % személyi jövedelemadó és a 13% szociális hozzájárulási adó a munkáltatót terheli.
Mire használható fel a kedvező adózású juttatás?
- Építőanyag-, festék-, üveg-, vasáruüzletekben,
- Bútor- és világítástechnikai boltokban,
- Iparcikk jellegű vegyes üzletekben (kivéve ruha, kozmetikum, ékszer, játék, sportcikk),
- Szőnyeg- és burkolatkereskedésekben vásárolt termékekre.
Ez azt jelenti, hogy 2025-ben akár egy új kanapé a nappaliba, vagy a friss festés is mehet SZÉP-kártyáról.
Otthonteremtési állami támogatások 2025-ben
A munkáltatói juttatások mellett az állam is széles támogatási lehetőségeket kínál az ingatlanvásárlóknak és építkezőknek. Ezek sok esetben kombinálhatóak egymással, ezzel jelentősen csökkentve az ingatlanvásárlás terheit. A legfontosabb konstrukciókat az alábbiakban foglaltuk össze:
CSOK Plusz:
- Maximum 50 millió Ft támogatott hitel, fix 3%-os kamattal
- Minimum 10% önerő
- A második gyermektől kezdve gyermekenként akár 10 millió Ft tartozáselengedés
Falusi CSOK:
- Maximum 15 millió Ft vissza nem térítendő támogatás
- Ingatlan vásárlásra és korszerűsítésre fordítható, kiegészíthető kedvezményes CSOK hitellel
- Kifejezetten preferált kistelepüléseken érhető el
Otthon Start hitel:
- Maximum 50 millió Ft hitel, 25 éves futamidővel és fix 3%-os kamattal
- Lakásvásárlásra vagy építésre is felhasználható
- Minimum 10% önerő
- Legalább 2 éves TB-jogviszony, köztartozásmentesség, tiszta KHR-lista szükséges
Áfa-visszatérítés:
- Új lakás építése vagy vásárlása esetén igényelhető
- Maximum 5 millió Ft visszaigényelhető áfa
- Elsősorban preferált kistelepüléseken érhető el
Illetékmentesség:
- A CSOK Plusz és a Falusi CSOK igénybevétele esetén a 4%-os vagyonszerzési illeték elengedésre kerül, ez nagyobb értékű ingatlannál több millió forint is lehet
Összességében az állami otthonteremtési támogatások 2025-ben minden élethelyzethez kínálnak megoldást: CSOK Plusz a gyermekvállalóknak, Falusi CSOK a kistelepülésen élőknek, Otthon Start az első lakásukat vásárlóknak. A konstrukciók összehangolt igénybevétele ráadásul további lehetőség a még hatékonyabb otthonteremtéshez.
Jól gondoljuk át! Lakásvásárlás akár nyugdíjpénztári támogatással is
Rendkívüli lehetőség nyílt 2025-ben a nyugdíjpénztári tagok számára, egyszeri, adómentes lehetőség keretében a 2024. szeptember 30-ig felhalmozott megtakarításuk egy részét lakáscélra fordíthatják.
Az igénylés a nyugdíjpénztáron keresztül történik, ahol be kell nyújtani a felhasználást igazoló szerződéseket, számlákat és egyéb dokumentumokat. A kifizetés legfeljebb három részletben, 60 napon belül történik meg, az utolsó kifizetés határideje 2026. március 1. Ez a lehetőség különösen nagy segítséget jelenthet azoknak, akik első otthonukat vásárolják vagy meglévő hitelük terheit szeretnék csökkenteni.
Természetesen a nyugdíjpénztári megtakarítások a nevéből fakadóan a nyugdíjas évekre történő megtakarítások, ugyanakkor előfordulhat olyan élethelyzet, amikor ez az összeg segítheti az álmaink megvalósítását.
Hatékony segítség: munkáltatói támogatások és állami programok kombinációja
A munkáltatói lakhatási támogatás nem zárja ki az állami otthonteremtési konstrukciók igénybevételét. Éppen ellenkezőleg, mivel a kettő együttesen komoly pénzügyi könnyebbséget jelenthet a munkavállalók számára, hiszen így egyszerre tudnak jelentős önerőt biztosítani, illetve csökkentheti a hitelterheket.
Például egy 32 éves munkavállaló havi 150 000 forint munkáltatói támogatást kap albérletre, miközben CSOK Plusz hitelt vesz fel új lakás vásárlásra. A támogatás közvetlenül segíti a törlesztést, az állami konstrukció pedig kamattámogatást és illetékmentességet biztosít számára.
Lakhatási támogatás és kamatmentes kölcsön: megfelelő ösztönzők a munkaerő megtartásához
A lakhatási támogatás és kamatmentes kölcsön nem csak anyagi segítség, hanem erős eszköz a munkáltatói márkaépítésben. A fiataloknak a lakhatás biztonsága fontos, ezért az ilyen támogatást nyújtó cégek könnyebben vonzzák és tartják meg a tehetséges munkaerőt. – tette hozzá. Ezek a juttatások hosszú távú elköteleződést is segítenek kialakítani. A különböző támogatási és finanszírozási lehetőségek kombinálása nem csak a havi kiadásokat csökkenti rövid távon, hanem jelentős megtakarítást eredményezhet a futamidő alatt is, miközben növeli a munkáltató versenyképességét. A 2025-ben elérhető maximális támogatások és juttatásokat számszerűsítve alább foglaltuk össze.
A munkáltatók számára természetesen nagyon fontos, hogy a munkáltatói lakhatási támogatás:
- megfelelő dokumentációval legyen alátámasztva (szerződés, számlák, igazolások), ugyanakkor ne jelentsen túlzott adminisztrációt
- összhangban legyen a munkáltató meglévő cafeteria szabályzatával is, könnyű legyen hozzáilleszteni a meglévő rendszerhez
- ne lépje túl az adómentes keretet, különben bérként is adózhat a juttatás.
Mivel a szabályok nagyon eltérőek és összetettek, érdemes minden esetben egyedi megoldást keresni, és naprakész szakmai támogatást igénybe venni a leghatékonyabb kihasználáshoz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
