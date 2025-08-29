Alapjaiban alakítanák át a budapesti Nagykörutat – itt vannak a főváros tervei

Budapest 6 milliárd forintos uniós támogatással indíthatja el a Nagykörút teljes átépítését, amelynek központi eleme a Boráros tér és a Nyugati közötti védett kerékpárút lesz. A tervek szerint 2×1 sávos közúti kialakítás, multifunkcionális szegélyzónák, szélesebb járdák és új fasorok alakítanák át a körutat. A beruházás összköltsége a becslések szerint legalább kétszerese lehet a jelenlegi támogatásnak.

A Válaszonline számolt be arról, hogy a főváros 6 milliárd forintos uniós támogatást nyert el a Nagykörút átalakítására, amelynek központi eleme a Nyugati tér és a Boráros tér közötti kerékpárút végleges kiépítése lesz. A projekt azonban a lap szerint ennél jóval többről szól:

a BKK faltól falig újragondolná a körút közterületeit, forgalomcsillapítással, új funkciók kialakításával és zöldfelületek bővítésével.

A részletes műszaki tervezés csak most indul, de a diszpozíciós vizsgálat már kijelölte a főbb irányokat.

A tervek szerint a körút belső szakaszain 2×1 sáv maradna az autóknak, biztonságos, védett kerékpársávokkal.

A Ferenc körúton a jelenlegi 2×2 sáv helyett 2+1-es rendszert javasolnak, ami jelentős forgalomcsillapítást hozna. A járdák szélesítésével és rendezésével párhuzamosan multifunkcionális szegélyzónák alakulnának ki, ahol a buszöböl, rakodóhely, taxiállomás vagy épp a rolleres dokkoló kapna helyet.

A BKK számításai szerint a most rendelkezésre álló forrás nagyjából fele a teljes beruházási igénynek, de így is évtizedek óta esedékes átalakítás indulhat el.

A kerékpárút kiépítését legkésőbb 2029-ig be kell fejezni, ami feszes ütemtervet jelent: a részletes tervezést 2028 nyaráig le kell zárni, hogy a kivitelezés időben elkezdődhessen.

Főbb tervezett fejlesztések:

2×1 sávos közúti kialakítás a belső szakaszokon, a Ferenc körúton 2+1 sáv,

végig védett, biztonságos kerékpársáv a Borárostól a Nyugati pályaudvarig,

multifunkcionális szegélyzónák buszöblökkel, Mobi-pontokkal (vagyis összevont elektromos roller és Bubi-parkolókkal), rakodóhelyekkel,

legalább 3 méteres szabad járdafelület mindenhol,

fasorok rekonstrukciója, különösen a Ferenc körúton hiányzó 4-500 méteres szakaszon,

Üllői úti csomópont rendezése, új felszíni zebra kialakításával.

Címlapkép: Munkagépek a 4-es és 6-os villamos vágányának felújításán a Szent István körúton 2025. június 22-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert