Kiakadtak a boltok és a kiskereskedők a kormány új tervére

A kormány új rendelete ellehetetleníti, hogy nagyobb élelmiszerboltok és drogériák új bérlővel vagy tulajdonossal működjenek tovább, ami főként a kistelepülések lakosságát sújtja – írja közleményében az Országos Kereskedelmi Szövetség. A szervezet úgy látja, a szabályozás mesterséges versenyhátrányt okoz, és végső soron a vásárlókat bünteti azzal, hogy korlátozza a jó árakhoz és akciókhoz való hozzáférést.

A kormány új rendelete leginkább a kistelepülések lakosságát sújtja, mert ellehetetleníti, hogy meglévő engedéllyel rendelkező üzletek helyén új boltok nyílhassanak – írja pénteki közleményében a plázastopról az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ).

Nem világos, kinek jó a több sebből vérző rendelet, de az látható, hogy kinek fog fájni: azon településen élőknek, akik hiába várják a piaci verseny által leszorított árakat és akciókat

– fogalmazott a szövetség.

Mint emlékeztetnek, a most megjelent szabályozás a plázastop kiterjesztése: minden 400 négyzetméternél nagyobb napi fogyasztási cikket árusító bolt esetében tulajdonosváltáskor vagy új bérlő belépésekor ismét engedélyért kell folyamodni, még akkor is, ha az épület már rendelkezett működési engedéllyel. Az OKSZ szerint ez „súlyos ingatlanpiaci bizonytalanságokat” okoz, hiszen eddig az engedélyek az épületekhez kötődtek, nem pedig a tulajdonosokhoz vagy bérlőkhöz.

A szabályozás célzottan az élelmiszerüzleteket és drogériákat érinti, miközben hasonló méretű ruházati, műszaki vagy sportboltokra nem vonatkozik.

„Ez a különbségtétel semmilyen szakmai érvvel nem védhető, viszont súlyos versenyhátrányt okoz az élelmiszer- és drogériaüzleteknek” – áll az OKSZ közleményben. A szövetség szerint vidéken ez különösen gondot okozhat, mert ott a lakosság ellátása sokszor ezekre az üzletekre épül.

Az OKSZ úgy véli, a minisztérium intézkedése végső soron a magyar vásárlókat bünteti, hiszen korlátozza a jó árakhoz és a kiskereskedelmi akciókhoz való hozzáférést. „Nem felel meg a valóságnak, hogy a szabályozás csak pontosítja a korábbit – épp ellenkezőleg, bővíti annak hatályát, és politikai szempontok alapján dönt a hatóság” – írták, hozzátéve:

a plázastop bizottság eddigi gyakorlata alapján a kérelmek többségét elutasítják, így hiába várják a lakosok az új üzletek megjelenését.

A tervezetről, annak hatásairól a Portfolio Checklistben beszélgettünk az OKSZ főtitkárával, Kozák Tamással.

KÖVESS MINKET

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images