Ingatlanpiaci elemzőt keres a Portfolio, jelentkezz hozzánk!

Hogy mi is lesz a feladatod ebben a pozícíóban?
- Hazai és külföldi ingatlanpiaci hírek írása, feldolgozása, megjelentetése
- Elemzések készítése ingatlanpiaci témákban, különös tekintettel a hazai lakáspiacra.
Ez a pozíció Neked szól, ha...
- szívesen írnál hosszabb és rövidebb cikkeket a Portfolio felületére
- szeretsz szerepelni és kapcsolatokat építeni
- felsőfokú gazdasági végzettséggel rendelkezel, vagy hamarosan megszerzed ezt
- esetleg van már valamilyen ingatlanpiaci tapasztalatod (előny, de nem feltétel)
- magabiztos az angolod, magyarul pedig kiválóan fogalmazol
- szeretnél egy dinamikus és rugalmas csapat tagja lenni
- kíváncsi és lelkes típus vagy
- folyamatos fejlődésre és tanulásra vágysz anyagi megbecsülés mellett.
Ezek várnak rád a Portfolio-nál:
- rengeteg tanulási és fejlődési lehetőség
- folyamatos kapcsolatépítés
- erős szakmai támogatás
- anyagi megbecsülés
- központi elhelyezkedésű, modern iroda
- home office lehetőségek
- jó munkahelyi légkör.
Jelentkezéshez kattints ide!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megtette a hatását Trump fenyegetése? - Itt a bejelentés az olajhatalomtól
Előre lehetett tudni, hogy ez nem a kábítószerekről szól.
Trump bekeményít: új nevet kap a védelmi minisztérium
Természetesen van egy kis csavar a történetben.
Eladja cseh leányvállalatát az E.ON
A GasNetnek, amely a cseh ČEZ-csoport leánycége.
Budapestre is megérkezett az elektronikus ingatlannyilvántartási rendszer, decembertől férhetnek hozzá az ügyvédek
Felváltja az E-ING a 20 évig szolgáló Takarnetet.
Hatalmas üzletet kötöttek a japánok Trumppal
Évi 7 milliárd dollárért vásárolnak energiahordozókat.
Nincs megállás, megint érzékeny pontot támadtak az ukrán drónok
Lassan minden éjszaka eltalálnak egy finomítót.
Tényleg szükség van még erre? – Elkezdődött az izraeliek legújabb hadművelete
Ismét invázió alatt Gáza.
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
5,871 milliárd euróból újítanák meg Görögország vízrendszerét
A görög kormány új stratégiát hirdetett a vízügyi problémák kezelésére, válaszul a klímaváltozás súlyos kihívásaira.
A pályázati támogatás ára: fenntartási kötelezettségek
Siker! Lezártad a projektedet, átmentél a záró elszámoláson, és úgy érzed most végre hátradőlhetsz. De vigyázz! A történet itt még nem ért véget. A fenntartási időszak a pályázatok f
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.