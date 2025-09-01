  • Megjelenítés
Ötéves rekordot döntött a magyar lakáspiac, az Otthon Startra készült augusztusban mindenki
Ingatlan

Ötéves rekordot döntött a magyar lakáspiac, az Otthon Startra készült augusztusban mindenki

Portfolio
A Duna House Cégcsoport havi tranzakciószám-becslése és jelzáloghitel-előrejelzése szerint 2025 augusztusában országosan 11 369 lakóingatlan adásvétele valósult meg, míg a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege elérte a 120 milliárd forintot.

A visszafogottabb nyári hónapok után az Otthon Start Program hatására

már augusztusban látványosan felpörgött a hazai ingatlanpiac.

- hívta fel a figyelmet közleményében a Duna House, amelynek saját adatain alapuló becslése alapján országosan 11 369 adásvétel történt, amely az előző év ugyanezen időszakához képest 21,9%-os növekedést jelent a tranzakciók számában, de még az előző hónaphoz képest is jelentős, 19,8%-os ugrást mutatnak az adatok. Ez a szám

2020 óta legmagasabb augusztusi érték.

Az ingatlanpiacon érezhető volt, hogy azok a vevők, akik nem jogosultak az Otthon Start Programra, előrehozták vásárlási döntéseiket, így a kereslet augusztusban jelentősen megugrott.

Szintén augusztusban a Credipass, a cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája hazai adatai alapján 120 milliárd forintos hitelvolumen becsülhető, ami ugyan 11,1%-os csökkenést mutat az előző havi becsült értékhez képest, de az előző év azonos időszakában mért MNB adathoz képest 9,7%-os emelkedést jelent. A havi csökkenést itt elsősorban az magyarázza, hogy a folyamatban lévő ügyletek egy része elhalasztódott annak érdekében, hogy az ügyfelek már az Otthon Start Program keretében vehessenek fel hitelt, ami átmenetileg visszafogta az augusztusi hitelfelvételek volumenét.

Látszólag tehát ellentétes mozgás volt tapasztalható az ingatlan- és hitelpiacon, valójában azonban mindkét trend mögött ugyanaz a tényező, az Otthon Start Program elindulása áll. A megtorpanás így mindenképpen átmenetinek tekinthető, mivel a program indulása iparági konszenzus szerint új rekordhitelvolumenhez vezethet.

Kapcsolódó cikkünk

Otthon Start: megérkezett a kormány ajándéka, piaci láncreakciót és reménysugarat is tartogat a meglepetéscsomag

Otthon Start: érkeznek a bankok feltételei, brutális a verseny, itt a 3% alatti kamat is

Így durrantotta be az Otthon Start a lakáspiacot: dőlnek a rekordok

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
GettyImages ingatlan lakáspiac home house 2162563526-építészet-épület-felújítás-ingatlan-lakás-lakóépület-lakotelep-panel-város-zöld
Ingatlan
Otthon Start: drágulnak a lakások, de csökkennek a lakásárak – mégis mi a fészkes fene folyik itt?
Pénzcentrum
Kitudódott Brüsszel új mesterterve, drasztikus lépés készül: Magyarországot is vastagon érintené?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility