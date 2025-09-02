Jogerős döntés született: a bíróság elutasította Budapest kérelmét, 10 milliárd forintot inkasszózhat az állam

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntésével új fordulatot vett a Budapest és a Magyar Államkincstár közötti jogvita a szolidaritási hozzájárulás ügyében. A bíróság most a főváros kérelmét utasította el, míg korábban első fokon ideiglenes jogvédelmet kapott az önkormányzat. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter üdvözölte a döntést.

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon elutasította a Budapest által benyújtott azonnali jogvédelem iránti kérelmet a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon.

A jogerős döntés szerint az ilyen kérelem csak akkor megalapozott, ha ténylegesen fennálló, helyrehozhatatlan sérelemre hivatkozik, pusztán hipotetikus veszélyre nem.

Nagy Márton szerint az ítélet megerősítette, hogy a törvényen alapuló fizetési kötelezettség teljesítése közérdek, ezért a főváros kérelme megalapozatlan volt.

Az ügy előzménye, hogy júniusban a Fővárosi Törvényszék első fokon helyt adott a főváros keresetének, és ideiglenes jogvédelmet biztosított számára.

A bíróság akkori döntése értelmében a Magyar Államkincstárnak vissza kellett utalnia több mint 10 milliárd forintot, valamint a per lezárásáig nem nyújthatott be újabb beszedési megbízást a fővárossal szemben. Az indokolás szerint a szolidaritási hozzájárulás az önkormányzat likviditását veszélyeztette volna, és közszolgáltatások ellátását sodorta volna veszélybe.

A Magyar Államkincstár már korábban jelezte, hogy fellebbez az elsőfokú döntés ellen. Érvelésük szerint a beszedési megbízás pénzügyi-technikai eszköz, nem közigazgatási cselekmény, továbbá a főváros előre tervezhette volna a hozzájárulás befizetését. A Kincstár kifogásolta azt is, hogy a bíróság a teljes beszedett összeget visszautaltatta, miközben az nem kizárólag a szolidaritási hozzájárulást tartalmazta.

A másodfokú döntés kihirdetését követően Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy a szolidaritási hozzájárulás a szegényebb települések felzárkóztatását szolgálja, amelyhez a tehetősebb önkormányzatoknak is hozzá kell járulniuk. Szerinte Budapest az ország leggazdagabb települése, amelynek iparűzési adóbevétele 2019 óta megduplázódott, és állami támogatásai is emelkedtek. A miniszter úgy véli, hogy a főváros pénzügyi gondjai inkább a gazdálkodás hiányosságaiból fakadnak, nem a kormányzati elvonásokból.

A fővárosi vezetés ezzel szemben következetesen amellett érvel, hogy az elvonások mértéke veszélyezteti a közszolgáltatások finanszírozását, és hosszabb távon fenntarthatatlan helyzetet teremt. Karácsony Gergely főpolgármester a korábbi elsőfokú ítéletet újabb igazolásnak nevezte, ugyanakkor elismerte, hogy a visszautalt összeg csak átmeneti segítséget nyújt. A felek között így továbbra is fennmarad a vita arról, hogy a főváros pénzügyi helyzetének romlása mennyiben a kormányzati elvonások, illetve mennyiben a helyi gazdálkodás következménye, a mostani döntés akár a Kúriáig is elmehet.

