Inkasszálták a főváros pénzét: milliárdok tűntek el Budapest számláiról
Inkasszálták a főváros pénzét: milliárdok tűntek el Budapest számláiról

A főváros számláját szerdán reggel inkasszálták, amelynek során 4,5 milliárd forintot emeltek le, így Budapest adóssága már megközelíti a 70 milliárd forintot. Az intézkedés a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos bírósági döntés következménye – jelentette a Magyar Hang.

Szerdán reggel 8:30-kor 4,5 milliárd forintot emeltek le a főváros számlájáról inkasszó keretében, aminek következtében Budapest adóssága már közel 70 milliárd forintra emelkedett

– erősítette meg az információt Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a lap kérdésére.

A főigazgató tájékoztatása szerint az inkasszálás annak tudható be, hogy a szolidaritási hozzájárulás ügyében – amint arról beszámoltunk – a bíróság másodfokon a Magyar Államkincstár javára döntött, így a főváros elvesztette az első fokon még megítélt azonnali jogvédelmet.

Kiss Ambrus kiemelte, hogy a mostani levonás a főváros hitelkeretét terheli, növelve ezzel a kamatfizetési kötelezettségeket és csökkentve a működésre fordítható forrásokat.

Fontos azonban, hogy a jelenlegi bírósági döntés kizárólag a 2024 decemberére vonatkozó időszakot érinti.

A 2025 májusa és augusztusa közötti időszakra vonatkozó jogvédelmi kérelmet, amelyet a Fővárosi Törvényszék első fokon jóváhagyott, nem befolyásolja ez a döntés. Ennek értelmében

28 milliárd forintot egyelőre nem kell befizetnie a fővárosnak, és ebben az ügyben még nem született másodfokú határozat.

A főigazgató szerint a szeptembertől kezdődő időszakra vonatkozó esetleges újabb jogvédelmi kérelem benyújtása nagyban függ attól, sikerül-e megállapodást kötni a kormánnyal. A nyáron megkezdett tárgyalások azonban egyelőre nem folytatódtak, annak ellenére sem, hogy a főpolgármester kezdeményezte azok újraindítását.

A lap korábban már foglalkozott azzal, hogy a kormány 89 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás befizetésére kötelezte a fővárost csak az idei évre.

A városvezetés azonban a frakciók többségének támogatásával olyan költségvetést fogadott el, amely ebből csak 38 milliárd forintot irányoz elő. Indoklásuk szerint ennél nagyobb összeg befizetése esetén már az állam nettó finanszírozói lennének, ráadásul a teljes összeg befizetésére anyagi lehetőségeik sem lennének elegendőek.

A főváros nehéz pénzügyi helyzete miatt indultak tárgyalások a kormány és Budapest között, amelyek azonban jelenleg szünetelnek.

Címlapkép forrása: Shutterstock

