Megkezdődött Magyarország legnagyobb autópálya-bővítési projektje
Megkezdődött Magyarország legnagyobb autópálya-bővítési projektje az M1-esen, miután az előkészítő munkálatokat követően szeptember elsején elindult a kivitelezés - írta a Magyar Építők.

Szeptember elsején hivatalosan is megkezdődtek az M1-es autópálya főpályájának bővítési munkálatai. A kivitelezés első lépéseként a belső elválasztó sáv növényzetének eltávolítását és az üzemi átjárók kiépítését végzik el.

A fejlesztés keretében az M1-es autópálya 78 kilométeres szakasza, az M0-ás körgyűrű és a 94-es kilométernél található Concó pihenő között bővül 2x3 sávosra. Emellett mindkét oldalon egy-egy intelligens leállósáv is épül, amely szükség esetén – baleset, karbantartás vagy megnövekedett forgalom idején – teljes értékű forgalmi sávként használható,

így akár 2x4 sávon is haladhat a forgalom Budapest és Győr között.

A koncessziós szerződés értelmében az M0-s és Bicske közötti szakasz 2028. augusztus 31-ig, míg a Bicskétől a Concó pihenőig tartó rész 2029. augusztus 31-ig készül el. A Concó pihenő és Hegyeshalom közötti szakasz bővítésére egy későbbi időpontban kerül sor. A kivitelezők ígérete szerint a munkálatok alatt mindvégig biztosítják a 2x2 forgalmi sávot a közlekedők számára.

Az M1-es bővítése nem csupán sávszélesítést jelent, hanem egy átfogó, rendszerszintű fejlesztést is. A projekt során 72 meglévő alul- és felüljárót építenek át, 11 csomópontot korszerűsítenek és 4 új külön szintű csomópontot alakítanak ki. Emellett 6 komplex pihenőhelyet teljesen átépítenek, a többi pihenőhelyet bővítik és modernizálják, valamint mintegy 300 új kamionparkolót létesítenek. A fejlesztés részeként 2 mérnökségi telepet korszerűsítenek, 7 szintbeni alcsomópontot alakítanak át körforgalommá, továbbá vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki, valamint jelentősen növelik a zajvédő falak hosszát és magasságát is.

