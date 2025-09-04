Megtelt a Gránit Alapkezelő első bérlakásingatlana

Egy évvel a piacra lépés után teljes bérbeadottságot ért el a Gránit Alapkezelő lakás-üzletágának első projektje a XI. kerületi Elite Parkban – közölte az alapkezelő.

A társaságnál úgy látják, az intézményi bérleti konstrukciók egyre vonzóbb alternatívát jelentenek a saját tulajdonú lakásokkal szemben.

Az alapkezelő folytatni kívánja a lakásportfóliója bővítését: egyrészt kisebb, 30-50 lakásos „csomagok”, másrészt pedig nagyobb portfólió vásárlásáról is tárgyalnak. A jövőben olyan projekteket is vizsgálnak országszerte, ahol teljes épületet tudnak vásárolni, ami lehetővé teszi például helyben történő orvosi rendelés, vagy baráti, családi összejövetelekre is igénybe vehető közösségi terek és egyéb szolgáltatások kialakítását.

A Gránit Alapkezelő első, 110 lakásos bérlakás-portfóliója mellett azt tervezi, hogy a Lakhatási Tőkeprogramban elnyert tőkebefektetésnek köszönhetően még aktívabbak lesz az újlakás-fejlesztésekben is – mondta el Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója.

