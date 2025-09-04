Megtelt a Gránit Alapkezelő első bérlakásingatlana

A társaságnál úgy látják, az intézményi bérleti konstrukciók egyre vonzóbb alternatívát jelentenek a saját tulajdonú lakásokkal szemben.
Az alapkezelő folytatni kívánja a lakásportfóliója bővítését: egyrészt kisebb, 30-50 lakásos „csomagok”, másrészt pedig nagyobb portfólió vásárlásáról is tárgyalnak. A jövőben olyan projekteket is vizsgálnak országszerte, ahol teljes épületet tudnak vásárolni, ami lehetővé teszi például helyben történő orvosi rendelés, vagy baráti, családi összejövetelekre is igénybe vehető közösségi terek és egyéb szolgáltatások kialakítását.
A Gránit Alapkezelő első, 110 lakásos bérlakás-portfóliója mellett azt tervezi, hogy a Lakhatási Tőkeprogramban elnyert tőkebefektetésnek köszönhetően még aktívabbak lesz az újlakás-fejlesztésekben is – mondta el Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója.
Címlapkép forrása: Gránit Alapkezelő
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Otthon Start: kiderült, milyen lakásokat keresnek a hitelfelvevők
Az ingatlan.com osztotta meg részletesen az adatait.
Ítélet született: egyelőre marad a vitatott adatcsere-rendszer az EU és az USA között
Döntött a Törvényszék.
Teljesen megváltozott az oroszok taktikája: ezzel minden borulhat Ukrajnában
Katonai szakértő beszélt erről.
Otthon Start: ekkora lakáskeresletet még a legtapasztaltabb ingatlanközvetítők se láttak
Történelmi rekordot állított be a Duna House lakáspiaci keresletindexe.
Zuhan a Porsche árfolyama - Kikerül a DAX indexből
Visszasorolják az MDAX-ba.
Úgy tűnik, a fél világ félreértette Trump legfrissebb vámfenyegetéseit
Lehet, hogy egyáltalán nem az EU-ra gondolt, amikor újabb korlátozásokat lengetett be.
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már csak egy hétig lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.