Otthon Start: kiderült, milyen lakásokat keresnek a hitelfelvevők

Leginkább az 50 millió forintnál olcsóbb, 40 négyzetméternél kisebb, és jó állapotú vagy felújított lakóingatlanok iránt érdeklődtek a vevők szeptember első napjaiban, az elsőlakás-vásárlóknak kedvezményes hitelt biztosító Otthon Start Program indulása után - derült ki az ingatlan.comfriss elemzéséből, amely a 300 millió forintnál olcsóbb, valamint a 200 négyzetméternél kisebb alapterületű eladó lakóingatlanokra érkező több mint 33 ezer telefonos érdeklődés eloszlását vizsgálta.
Budapesten más számít vonzónak, mint vidéken
A fővárosban az eladó házak piacán az 50–80 millió forintos tartomány volt a legnépszerűbb, a keresések 31 százalékát adta ez a kategória.
A lakásoknál viszont a 40–50 milliós kategória vitte a prímet
21 százalékkal, amelyet az 50–60 milliós tartomány követett 18 százalékkal, és már a 30-40 milliós lakások is 15 százalékot képviseltek.
A vármegyeszékhelyeken a házaknál a 30 és 80 millió forint közötti ingatlanok adták a kereslet 60 százalékát. A lakásoknál egyértelműen a 30–40 milliós sáv dominált 24 százalékkal, amelyet a 20–30 milliós kategória követett 22 százalékkal.
„Az Otthon Start Program célzottan az első lakásukat vásárló fiatalokat szólítja meg, így nem meglepő, hogy az érdeklődések zöme a kisebb értékű és kisebb méretű ingatlanok iránt mutatkozott. Az adatokból az is jól látszik, hogy a fővárosban és a vidéki városokban más ársávok számítanak elérhetőnek” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Az ingatlan.com adatai jól tükrözik az egyes településtípusok árszínvonalát is. Amíg az 50 millió forintnál olcsóbb lakóingatlanokra Budapesten az érdeklődések alig több mint 20 százaléka érkezett, addig ugyanez az árkategória a kisebb és nagyobb városokban is lefedi az érdeklődések több mint felét.
A községekben pedig 60 százalékos az 50 millió forintnál olcsóbb lakások és házak aránya a keresletből.
„A településtípusok közti különbségek sokszor nem a vevők szándéka alakul így, hanem azért, mert Budapesten például sokkal kisebb az 50 millió forintnál olcsóbb lakások és házak aránya a kisebb városokhoz vagy községekhez képest.” – fogalmazott Balogh László.
Felújítandót vagy felújítottat? Na és mekkorát?
Az országos összesítés szerint
a jó állapotú ingatlanok bizonyultak a legkeresettebbnek,
ezekre az érdeklődések 28 százaléka irányult. A második helyen a felújított otthonok állnak 24 százalékkal. Budapesten azonban fordított a helyzet: itt a felújított lakások vezették a listát 30 százalékkal, míg a megyeszékhelyeken, a kisebb városokban és a községekben a jó állapotú otthonok domináltak 27–28 százalékos aránnyal. A felújítandó lakások iránti telefonos érdeklődések aránya Budapesten 18 százalékos, a megyei jogú városokban 15 százalékos, a városokban és községekben pedig már csak 9-10 százalékos volt. Az ingatlan.com szakértője szerint ez is az ingatlanok árszintjével mozog együtt, hiszen ahol drágábbak a lakások, ott a vevők beérik egy kevésbé jó állapotú ingatlannal is. A kisebb településeken viszont ugyanakkora pénzből jobb állapotú ingatlant lehet vásárolni.
Az alapterület szerinti bontásban
a legnagyobb kereslet a 40 négyzetméteres lakásokra irányult.
A megyeszékhelyeken az érdeklődések több mint fele, 53 százaléka ezekre koncentrálódott, a kisebb városokban pedig szintén több mint a fele, egész pontosan 51 százaléka. A fővárosban és a községekben is ez a méret bizonyult a legnépszerűbbnek, rendre 44 és 40 százalékkal. A házaknál ezzel szemben a 60–100 négyzetméteres ingatlanok vitték a prímet: Budapesten és a községekben a 60 és 80 négyzetméteresek, míg a kisebb városokban a 80 négyzetméteres házak kapták a legtöbb figyelmet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
