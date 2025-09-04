  • Megjelenítés
Új vezető csatlakozott a Colliers CEE csapatához
Új vezető csatlakozott a Colliers CEE csapatához

A Colliers szeptembertől Raul Garcia Rodriguezt nevezte ki a Real Estate Transformation, Value & Growth Lead for Central and Eastern Europe pozícióba. Raul Prágából irányítja majd azokat a stratégiai kezdeményezéseket, amelyek a fenntarthatóságot, az innovációt és az értékteremtést integrálják az ingatlanok teljes életciklusa során, különös tekintettel az ingatlanok korszerűsítésére, újjáépítésére és újrapozicionálására - közölte a Colliers.

Raul Garcia Rodriguez több mint 25 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a fenntarthatóság, az éghajlat-stratégia és az ingatlanátalakítás területén. Vezető pozíciókat töltött be mind állami intézményekben, mind magánvállalatoknál, többek között a Deloitte-nál és az EY Central Europe-nál, ahol a fenntartható ingatlan szolgáltatásokat irányította.

Szakértelme kiterjed a speciális ingatlaneszköz-osztályok fejlesztésére és stratégiai átpozícionálására, elsősorban a kiskereskedelmi, ipari és logisztikai területeken, amelyet a lakóingatlanok és lakhatási megoldások területén szerzett bizonyított tapasztalat egészít ki.

Raul a ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE) Ingatlanpiaci Tanácsadó Testületének tagja, valamint társelnöke az ECE régió Épületek Energiahatékonysági Szabványait Kidolgozó Közös Munkacsoportjának - olvasható a közleményben.

Címlapkép forrása: wwwVojtechVlk.com

