Megszületett a megállapodás Rákosrendezőről: aláírta a Főváros is
MTI
A magyar állam képviseletében eljáró Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), valamint a rákosrendezői telkeket megvásárló BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. pénteken aláírta a területet érintő infrastruktúra-fejlesztési megállapodást, amelyet egyetértő záradékkal látott el Budapest Főváros Önkormányzata is - közölte a minisztérium pénteken az MTI-vel.
Közölték: az aláírt megállapodás megerősíti, hogy

Budapest ugyanúgy jogosult Rákosrendező kapcsán a legalább 800 millió euró értékű állami infrastruktúra-fejlesztésre, mint ahogy az arab befektető jogosult lett volna.

Hozzátették: a megállapodás - a Fővárosi Közgyűlés városfejlesztési bizottsága által ellenszavazat nélkül jóváhagyott műszaki tartalomból kiindulva - tartalmazza "a rákosrendezői terület vasúti, közúti és zöldfelületi fejlesztéseit, kiemelten a Szegedi úti felüljáró és az azon átvezető villamosvonal megépítését, valamint a millenniumi kisföldalatti meghosszabbítását is".

Mint írták, "az állami és a fővárosi oldal havonta fog szakmai egyeztetéseket folytatni az infrastruktúra-fejlesztés és a nemzetközi tervpályázat összehangolásáról".

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Fővárosi Közgyűlés idén januárban szavazta meg, hogy Budapest és Budapest Közművek (BKM) él az elővásárlási jogával Rákosrendezőn, miután a a Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentette, hogy 50,9 milliárd forintért értékesíti a területet az Egyesült Arab Emírségekből származó Eagle Hills Csoportnak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

