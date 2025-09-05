  • Megjelenítés
Otthon Start: egyetlen ábra arról, mekkora lakásdrágulásra számítanak az ingatlanszakértők
Ingatlan

Otthon Start: egyetlen ábra arról, mekkora lakásdrágulásra számítanak az ingatlanszakértők

Portfolio
A hét elején elindult Otthon Start program alapjaiban határozhatja meg a következő negyedévek lakáspiacát. Az eladó lakások iránti rendkívüli kereslet az árakban is látszódni fog, ugyanakkor a kiadó lakások iránti kereslet mérséklődhet. A legnagyobb ingatlanhálózatok vezetői szerint azonban az Otthon Start mellett más folyamatok is alakíthatják még idén a lakáspiacot - derült ki a zenga.hu felméréséből.
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Ne hagyd ki az év legfontosabb ingatlanközvetítői eseményét! A szeptember 17-i REA 2025 SUMMIT remek lehetőséget kínál arra, hogy naprakész, gyakorlati tudást szerezz a legújabb ingatlanpiaci, jogi, szabályozási és finanszírozási kérdésekről, és találkozz az iparág kulcsszereplőivel! Jelentkezz Te is!
Információ és jelentkezés

Nagyobb kereslet, emelkedő lakásárak

Az Otthon Start program bejelentése óta mintegy kétszeresére emelkedett a zenga.hu-n ingatlant keresők száma, ami mostanra a kínálati árakban is kezd megmutatkozni. Augusztushoz képest szeptember első napjaiban közel 3 százalékkal kínálták drágábban a budapesti lakásokat, országosan ugyanakkor még nem látszik ez a kiugró árnövekedés.

„Az Otthon Start program bejelentése óta tízéves rekordra nőtt a kereslet a lakáspiacon, főként azokban a szegmensekben, amelyek megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. A fővárosban a 40–70 m²-es társasházi lakások és panellakások iránt nőtt meg leginkább az érdeklődés, míg vidéken a családi házak és a közepes méretű lakások kerültek előtérbe. A keresleti hullám rövid távon árnövekedést hozhat, ami vidéken a szélesebb kínálat miatt valamivel mérsékeltebb lehet. A hatás az új lakások piacán is érezhető lesz, itt a fejlesztők az Otthon Start által generált kereslethez igazíthatják az árazásukat. A bérleti piacon ezzel szemben visszafogottabb mozgás várható, a szezonális élénkülést fékező trendek kísérik, ezért év végéig csak kismértékű, 2026 első feléig pedig mérsékelt nominális bérletidíj-emelkedés várható” – mondta Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató helyettese.

„Vidéken és Budapesten is jelentős áremelkedést fog hozni az Otthon Start program az 1,5 millió forintos négyzetméterárnál olcsóbb ingatlanok piacán. Ez a tendencia már elindult és kimutatható. A kereslet - vagy legalábbis az érdeklődés - már most jelentősen megnőtt. Az árak emelkedése azonban inkább az előttünk álló fél évben csapódhat le, azt követően nem várok további jelentős áremelkedést” – tette hozzá Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont ügyvezetője.

lakásárak

Megtorpanhatnak a bérleti díjak

Míg az eladó lakások iránt kiugróan nagy az érdeklődés, a kiadó lakásokat ezúttal kevesebben keresik a bérlők. Sőt, sokan a bérlők közül is megpróbálhatnak majd lakást venni a program segítségével, így a bérleti piacon azoknak az aránya fog emelkedni, akik a kedvezőtlenebb anyagi helyzetük vagy az önerő hiánya miatt továbbra sem fognak tudni vásárlóként piacra lépni. Emiatt nincs elég tér ahhoz, hogy a következő hónapokban a bérbeadók úgy emeljék a bérleti díjat, ahogy azt korábban elképzelték. 

„Az Otthon Start program hatására az érintett ingatlanok iránti kereslet jelentősen emelkedhet, és várhatóan az árak is növekedni fognak. Ezzel szemben a kiadó lakások bérleti díjaiban a következő fél évben inkább stagnálásra, egyéves távlatban pedig mérsékelt növekedésre lehet számítani” – mondta Kosztolánczy György, az Otthon Centrum vezérigazgatója.

Beindulnak a lakásépítések?

Az Otthon Start program egyik közvetett hatása lehet a lakásépítések számának növekedése is, azonban ez időben késleltetve jelentkezhet. A 2024-es év után várhatóan idén is hasonlóan alacsony számban adnak át új lakásokat, jövőre azonban már enyhe növekedés jöhet. A szakértői várakozások szerint

2026-ban országosan 13-14 ezer, 2027-ben pedig 17-18 ezer lakás készülhet el.

Mire figyeljünk még az Otthon Start mellett?

Bár az elmúlt két hónap és várhatóan a következő hónapok is az Otthon Start programról fognak szólni, nem szabad elfelejteni, hogy számos más tényező is befolyásolja a lakáspiac jövőjét. A hazai gazdasági kilátások, a globális folyamatok és a geopolitikai feszültségek mellett kiemelt hatása lesz a 2026-os választásoknak, a finanszírozási környezetnek és az infláció, valamint a reáljövedelmek alakulásának.

A zenga.hu felmérésében az alábbi szakértők vettek részt: Hartlieb Balázs (OTP Ingatlanpont), Kosztolánczy György (Otthon Centrum), Máté Ferenc (Duna House), Sápi Zoltán (Eltinga), Vincze Edit (OC Solutions)

Kapcsolódó cikkünk

Brutális számok repkednek: új időszámítás kezdődik a lakáshitelpiacon

Elképesztő robbanást hozhat az Otthon Start, jövőre is marad a két számjegyű lakásár-emelkedés

Otthon Centrum: Budapesten 10%-os, vidéken még nagyobb lakásdrágulást hozhat az Otthon Start

Otthon Start: kiderült, milyen lakásokat keresnek a hitelfelvevők

Otthon Start: ekkora lakáskeresletet még a legtapasztaltabb ingatlanközvetítők se láttak

Jó hír érkezett a kormánytól: évi 1 millió forintos ajándék készül 100 ezer magyarnak

Egy teljes szakmát lázba hozott az Otthon Start, tényleg durva lakásdrágulás fenyeget

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
magyar ingatlan panel
Ingatlan
Budapestre is megérkezett az elektronikus ingatlannyilvántartási rendszer, decembertől férhetnek hozzá az ügyvédek
Pénzcentrum
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility