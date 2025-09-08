  • Megjelenítés
Kegyetlen árak a budapesti új lakásoknál: már 1,79 millió forint egy négyzetméter
Kegyetlen árak a budapesti új lakásoknál: már 1,79 millió forint egy négyzetméter

Portfolio
A múlt év végi és ez év eleji látványos felfutást követően egy időre visszatért a normális kerékvágásba az újlakáspiaci kereslet, de augusztustól ismét egy őszi lakossági állampapír-lejárat, valamint az Otthon Start hitelprogram pörgetheti fel a vásárlásokat. A Cordia az év elején bejelentett 1000 lakással szemben összesen közel 1500 otthon értékesítését kezdi meg az idén, rekorderős vásárlói érdeklődés mellett – közölte a társaság.
Soha nem látott mértékben pörög az újlakáspiac idén, az április-júniusi időszakban Budapesten vevőre talált új építésű otthonok száma 50 százalékkal múlta felül a 2017-2024 közötti évek negyedéves átlagát – írja a Cordia. Az erős keresletre válaszul az ingatlanfejlesztők április-júniusban közel 3000 lakás értékesítését kezdték meg, ami duplája a korábbi évek átlagának.

Mindeközben folytatódott az árak emelkedése is:

július elején a bruttó budapesti átlagos négyzetméterár elérte az 1,79 millió forintot, ami 15 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

Másfélszeresére növelte idei kínálatát a társaság

„Augusztus második felében újra látványosan élénkült a kereslet, amit szeptemberben egy lakossági állampapír-lejárat erősíthet tovább. A felfokozott helyzetet jól jellemzi, hogy a hétről-hétre beérkező vevői érdeklődések száma is rekordokat dönt” – fogalmazott Görög Áron, a Cordia értékesítési vezetője.

A Cordia az év elején azzal számolt, hogy az idén mintegy 1000 lakást visz piacra, viszont a felfokozott érdeklődés láttán ezt a tervét közel 1500-ra módosította, ennek részeként pedig hamarosan további fejlesztések indítását is bejelenti.

