Drámai áremelkedés a fővárosi lakáspiacon: Budára lassan 70 millió forint lesz a belépő

Tavaly augusztusban
a budai oldalon a tranzakciók mindössze 15%-a tartozott a 70 millió forint feletti kategóriába, idén azonban már 61% volt ez az arány.
Ezzel párhuzamosan a 40-50 millió forint közötti lakások részesedése 25%-ról 8%-ra, a 60-70 milliós kategóriáé pedig 25%-ról 14%-ra csökkent. Az alsóbb ársáv pedig gyakorlatilag eltűnt: a 25-30 millió forint közötti lakások aránya 10%-ról nullára esett vissza - közölte a Duna House.
Pesten is szélesedik a közép- és felső árkategória
A pesti oldalon is markáns volt az eltolódás, de ott már egyenletesebb a kép: a 70 millió forint feletti ingatlanok aránya 19%-ról 35%-ra nőtt, miközben a 60-70 milliós sáv 4%-ról 17%-ra emelkedett. A középkategóriás lakások aránya ezzel párhuzamosan a Duna ezen oldalán is csökkent:
a 40-50 milliós lakások súlya 26%-ról 15%-ra, a 30-35 milliós lakásoké 10%-ról 2%-ra esett vissza.
Az olcsóbb, 25 millió forint alatti lakások itt is szinte teljes egészében eltűntek a piacról.
„Nem arról van szó, hogy hirtelen a luxuslakások iránt nőtt volna meg a kereslet, hanem arról, hogy a folyamatos áremelkedés következtében egyre több, akár átlagos állapotú ingatlan is automatikusan a 70 millió forint feletti kategóriába sorolódik” – emelte ki Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
A folyamat mögött több tényező áll: egyrészt az általános drágulás, mivel az infláció és a magasabb építési költségek miatt a használt lakások ára is megemelkedett, másrészt az alacsonyabb ársávban tapasztalható kínálatszűkülés, mivel egyre kevesebb elérhető lakás van 30-40 millió forint körül, így a vevők kénytelenek magasabb árkategóriákban keresni. Emellett a lokáció és a méret is meghatározó szerepet játszik, hiszen sok ingatlan pusztán elhelyezkedése vagy alapterülete miatt került 70 millió forint fölé, függetlenül attól, hogy felújított, korszerű vagy éppen elavult állapotban van.
Az Otthon Start program várható hatása
Az augusztusi adatok már az Otthon Start szeptember 1-jei indulása előtt mutatták, hogy a piac erőteljesen a magasabb árkategóriák felé tolódott. Az új hitelprogram várhatóan tovább erősíti ezt a trendet, hiszen a kedvezményes kamat lehetővé teszi, hogy a vevők nagyobb hitelösszeget vállaljanak.
Ez pedig leginkább a 60-70 millió közötti, illetve a 70 millió forint feletti kategóriákban hozhat további élénkülést, mivel az alsóbb ársávokban a kínálat már most is szűkös
– tette hozzá Szegő Péter.
