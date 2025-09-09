  • Megjelenítés
Hazai vevőé lett a Budapesti Elektromos Művek egykori székháza, az Eston zárta az adásvételt
Ingatlan

Hazai vevőé lett a Budapesti Elektromos Művek egykori székháza, az Eston zárta az adásvételt

Portfolio
Hazai vásárlóé lett a Budapesti Elektromos Művek egykori székháza a fővárosban, közölte az Eston International, a tranzakció tanácsadója. A vételár, illetve a vevő nem ismert.

Az épület hosszú távon oktatási központként, új funkcióval működhet tovább,

mondta Balogh Attila, Eston partner és Capital Markets divízióvezető.

Váci út2
A Budapesti Elektromos Művek egykori székháza a Váci úton

Az illusztris, korábban a Budapesti Elektromos Művek tulajdonában álló ingatlan Budapest első villamosenergia-központjának részeként 1893-ban, Pucher József tervei alapján készült el a Váci út 72–74. szám alatt. A főváros áramellátásáért felelős üzemet többször átépítették és bővítették, 2006 óta országos műemléki védelem alatt áll.

A 22 584 m² alapterületű komplexum megújulva oktatási-, irodai- és kutatási funkciók befogadására is alkalmas lesz, osztotta meg velünk az Eston International, amely kizárólagos tanácsadói megbízás keretében bonyolította az adásvételt.

Címlapkép forrása: Eston International

