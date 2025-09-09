Hazai vevőé lett a Budapesti Elektromos Művek egykori székháza, az Eston zárta az adásvételt

Az épület hosszú távon oktatási központként, új funkcióval működhet tovább,
mondta Balogh Attila, Eston partner és Capital Markets divízióvezető.
Az illusztris, korábban a Budapesti Elektromos Művek tulajdonában álló ingatlan Budapest első villamosenergia-központjának részeként 1893-ban, Pucher József tervei alapján készült el a Váci út 72–74. szám alatt. A főváros áramellátásáért felelős üzemet többször átépítették és bővítették, 2006 óta országos műemléki védelem alatt áll.
A 22 584 m² alapterületű komplexum megújulva oktatási-, irodai- és kutatási funkciók befogadására is alkalmas lesz, osztotta meg velünk az Eston International, amely kizárólagos tanácsadói megbízás keretében bonyolította az adásvételt.
Címlapkép forrása: Eston International
