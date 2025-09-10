  • Megjelenítés
Megkétszereződött a lakások iránti érdeklődés az Otthon Start bejelentése óta
Megkétszereződött a lakások iránti érdeklődés az Otthon Start bejelentése óta

Portfolio
Majdnem kétszeresére nőtt a lakóingatlanok iránti érdeklődések száma az Otthon Start Program indulása óta a bejelentés előtti héthez képest, írja elemzésében az ingatlan.com.

Az első lakás megvásárlását kedvezményes állami lakáshitellel segítő program szeptemberi elindulása óta több, mint 90 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés országszerte.

A növekedés főképp az 50-100 millió forintos sávban hirdetett kört érinti, de a kereslet erősödése széles körben, a teljes lakáspiacon érezhető, mondta Balogh László, az ingatlan.com szakértője.

Budapesten különösen látványos volt a bővülés,

- mondta Balogh, hozzátéve, hogy az 50–100 milliós lakások keresése több mint 130 százalékkal nőtt, és a maximum 50 milliós kategóriában is közel 90 százalékkal emelkedett a telefonos érdeklődések száma.

A magasabb árkategóriákban már közel sem volt ekkora mértékű az érdeklődés növekedése, míg a 200-250 millió forint közötti sávban már 7 százalékos csökkenés történt június végéhez képest.

Éves összevetésben az emelkedés üteme szintén mérsékeltebb, melynek egyik oka, hogy nyár végén már elkezdtek megjelenni a piacon az állampapírokból az ingatlanpiac felé mozduló befektetők.

„Ez a jelenség tavaly ősszel érezhetően felpörgette a korábban pangó lakáspiacot, magasabb bázist eredményezve, így az idei éves összevetésekben kisebbnek látszik a bővülés” - mondta Balogh.

„A program hatására kialakult piaci élénkülés középtávon meghatározó tényező lehet a lakáspiaci folyamatokban,” - tette hozzá az ingatlan.com szakértője, különösen akkor, ha az érdeklődés növekedését képes lesz lekövetni a kínálat is.

Otthon Start Program 2025: a 3%-os lakáshitel feltételei, részletei, tudnivalói egy helyen

Állítólag nagy meglepetés készülődik az otthon startos ingatlanvásárlóknak, ennek nem minden eladó fog örülni

Drámai áremelkedés a fővárosi lakáspiacon: Budára lassan 70 millió forint lesz a belépő

