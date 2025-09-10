Salgótarjánban bővíti a CPI Hungary a Stop Shop hálózatát

A CPI Hungary 2027 első negyedévére tervezi legújabb Stop Shop üzletközpontja nyitását Salgótarjánban, amely a helyi önkormányzattal együttműködésben épül.

A most tervezett, több mint 7 500 négyzetméteres, L-alakú épület a Lidl melletti területen épül majd, a Rákóczi úti körforgalom és a Csokonai út felől is könnyen megközelíthető lesz, mondta el a CPI Hungary.

A salgótarjáni projekt kivitelezője a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. lesz, ami tervei szerint a kivitelezési munkálatok során helyi vállalkozókat is bevon majd. A Shop Stop első ütemében 12 üzlethelyiséggel, 361 parkolóval, 82 biciklitárolóval és játszótérrel készül majd.

Célunk, hogy könnyű megközelíthetőséget kínáljunk

- írta a cég közleményében Gereben Mátyás, a CPI Hungary országmenedzsere.

Itthon 14 Stop Shop tartozik a CPI Hungary, az ország egyik meghatározó ingatlanfejlesztőjének portfóliójába, összesen 170 ezer négyzetméternyi kiadható kiskereskedelmi területtel és 320 bérlővel.

Címlapkép forrása: CPI Hungary