Az ilyen ingatlanok iránt nőhet az érdeklődés az Otthon Start miatt

Az Otthon Start program hatására Budapesten a jó állapotú, kisebb lakások kereslete élénkülhet meg elsősorban, ezek jellemzően a használt többlakásos épületeket és a paneleket jelenthetik, írja Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.
A várakozások szerint elsősorban a kisebb és közepes méretű, költségesebb felújításra nem szoruló lakások piaca élénkülhet a fővárosban.
„Az új projekteknek talán az adhat lökést, hogy a 250 lakásosnál nagyobb társasház-építések nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások lehetnek, ha 70%-ban megfelelnek az Otthon Start feltételeinek, ezzel mentesülhetnek egy sor adminisztratív szabály alól.
Kérdés, hogy Budapest mely területein épülhetnek majd ilyenek
- írja Valkó.
A családi házak esetében magasabb, 150 millió forintos értékhatárral indul az Otthon Start, emiatt elsősorban vidéken a jó állapotú házak is felértékelődhetnek a vevők szemében.
Emellett a kiemelt beruházássá válás akár néhány nagyvárosban is beindíthatja a fejlesztők fantáziáját, bár eddig Budapesten kívül gyakorlatilag mindenhol ritkának számítottak a 250 lakásos projektek, mondta az OTP Ingatlanpont szakembere.
„A jövőben ugyanakkor főleg nagy feldolgozóipari beruházások által érintett városokban (pl. Debrecen, Szeged) nem kizárt, hogy belevágnak ilyen nagyobb fejlesztésekbe is, ott ugyanis a 1,5 millió forintos négyzetméterár egyelőre nem jelent valós korlátot a jelenlegi piaci viszonyok mellett” – tette hozzá Valkó.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
