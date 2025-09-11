Beolvad az ÉMI a Közlekedéstudományi Intézetbe az év végével

A 174/2025. (VI. 30.) Kormányrendelet értelmében 2025. július 1-jétől az ÉMI egyes, állami építési beruházásokhoz kapcsolódó műszaki szolgáltatási feladatait az ÉKM vette át. Tizennyolc darab beruházás tartozik ide, köztük a Nemzeti Hauszmann Program keretében a Budai Várnegyedben megvalósuló valamennyi építési beruházás, a teljes Budai Palotanegyedet érintő fejlesztések, a Magyar Tudományos Akadémia Székház és Könyvtár épületegyüttese felújítása és bővítése.
A Kormány döntése - és a 246/2025. (VIII. 5.) Kormányrendelet - értelmében
2025. december 31-én az ÉMI jogutódlással beolvad a Közlekedéstudományi Intézetbe (KTI),
amely biztosítja a feladat- és hatáskörök folytonosságát. Ennek köszönhetően a szakmai tevékenységek és az ÉMI által képviselt értékek a jövőben is változatlan formában fennmaradnak. Az átalakulás célja a magas és mélyépítési tudásbázis, valamint a minőségellenőrzési tevékenység duplikációjának elkerülése.
A tárca tájékoztatása szerint ez a változás nem érinti az ÉMI által végzett tanúsítási, megfelelőségértékelési, vizsgálati kutatásfejlesztési, minőségbiztosítási, minőségértékelési és tudományos tevékenységeket, amelyek továbbra is az ÉMI keretein belül, a megszokott szakmai minőségben folytatódnak.
"Társaságunk teljes mértékben elkötelezett mind meglévő, mind leendő partnereink tanúsítási igényeinek kielégítése mellett, és fontos számunkra a hosszú távú, eredményes együttműködések megőrzése is. Nem egy nagy múltú intézmény megszüntetése a cél, hanem egy átgondolt szervezeti átalakítás, amely biztosítja, hogy feladatainkat hatékonyabb, modernebb és átláthatóbb módon lássuk el. Kiemelten törekszünk arra, hogy az ÉMI évtizedek alatt felhalmozott tapasztalata, tudásbázisa, szakértői közössége és nemzetközi kapcsolatai a jövőben is megmaradjanak és tovább erősödjenek" - idézte a közlemény Határ Renátát, az ÉMI ügyvezetőjét.
