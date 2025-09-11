Kiderült, mely budapesti kerületekre repültek rá az otthon startosok

A Duna House legfrissebb adatai szerint erősödik a kereslet Budapest külsőbb városrészeiben, Újpesten kiugró a bővülés.

Látványosan nőtt augusztusban főleg Újpest, azaz Budapest IV. kerületének népszerűsége a lakáskeresők körében az egy évvel korábbihoz képest, a Duna House adatai szerint. Idén augusztusban az érdeklődők 11,1 százaléka keresett itt ingatlant a tavalyi 6,6 százalékhoz képest.

A budapesti ingatlanpiacon egyre erősebb a kereslet a külsőbb városrészekben is, ahol az alacsonyabb négyzetméterárak és a fejlesztések egyaránt vonzóak lehetnek, írja a Duna House.

A főváros több városrészében is érezhető az érdeklődés növekedése,

a XIII. kerületben például 18 százalékról 25 százalékra, a XIV. kerületben pedig 15 százalékról 20 százalékra.

Főleg a fiatal családok és első lakásukat keresők aktivitása megnőtt az elmúlt hónapokban, ami főképp az Otthon Start Programnak köszönhető.

Már közvetlenül az Otthon Start Program bejelentése után érzékelhető volt az érdeklődés drasztikus felfutása, és több fővárosi kerület, köztük Újpest népszerűségének ugrása ehhez is köthető

– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Sokan már a program indulása előtt elkezdték a piac feltérképezését, főként olyan kerületekben, ahol a lakások megfizethetőbbek, de jó közlekedéssel és infrastruktúrával rendelkeznek.

