  • Megjelenítés
FONTOS Váratlan fordulat: az EU megsemmisítette a Paks II. engedélyét, nagy a bizonytalanság a projekt jövőjével kapcsolatban
Kiderült, mely budapesti kerületekre repültek rá az otthon startosok
Ingatlan

Kiderült, mely budapesti kerületekre repültek rá az otthon startosok

Portfolio
A Duna House legfrissebb adatai szerint erősödik a kereslet Budapest külsőbb városrészeiben, Újpesten kiugró a bővülés.
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Találkozzon lakáspiaci szakértőkkel a REA Summit konferencián!
Információ és jelentkezés

Látványosan nőtt augusztusban főleg Újpest, azaz Budapest IV. kerületének népszerűsége a lakáskeresők körében az egy évvel korábbihoz képest, a Duna House adatai szerint. Idén augusztusban az érdeklődők 11,1 százaléka keresett itt ingatlant a tavalyi 6,6 százalékhoz képest.

A budapesti ingatlanpiacon egyre erősebb a kereslet a külsőbb városrészekben is, ahol az alacsonyabb négyzetméterárak és a fejlesztések egyaránt vonzóak lehetnek, írja a Duna House.

A főváros több városrészében is érezhető az érdeklődés növekedése,

a XIII. kerületben például 18 százalékról 25 százalékra, a XIV. kerületben pedig 15 százalékról 20 százalékra.

Főleg a fiatal családok és első lakásukat keresők aktivitása megnőtt az elmúlt hónapokban, ami főképp az Otthon Start Programnak köszönhető.

Már közvetlenül az Otthon Start Program bejelentése után érzékelhető volt az érdeklődés drasztikus felfutása, és több fővárosi kerület, köztük Újpest népszerűségének ugrása ehhez is köthető

– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Sokan már a program indulása előtt elkezdték a piac feltérképezését, főként olyan kerületekben, ahol a lakások megfizethetőbbek, de jó közlekedéssel és infrastruktúrával rendelkeznek.

Kapcsolódó cikkünk

Négy éve nem volt ennyi albérlet, lassult a drágulás, hat az Otthon Start

Állítólag nagy meglepetés készülődik az otthon startos ingatlanvásárlóknak, ennek nem minden eladó fog örülni

Otthon Start: egyetlen ábra arról, mekkora lakásdrágulásra számítanak az ingatlanszakértők

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
lakáspiac-lakás-lakásárak-szavazás-airbnb-bérleti-díj-bérlakás-terézváros
Ingatlan
Négy éve nem volt ennyi albérlet, lassult a drágulás, hat az Otthon Start
Pénzcentrum
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility