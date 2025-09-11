  • Megjelenítés
Nagy fejlesztés jön a Balatonon, teljesen átrajzolják az egyik partszakaszt
Nagy fejlesztés jön a Balatonon, teljesen átrajzolják az egyik partszakaszt

Közel 600 millió forintos beruházás keretében modernizálja a KÉSZ Csoport leányvállalata a fonyódi kikötőt.
A MA-HARD Hajózási és Vízépítő Kft. a kivitelezője annak a modernizációs projektnek, melynek során teljesen megújul a dél-balatoni kikötő partfala, a mólósétány és a világítás, emellett új közösségi tereket, pihenőhelyeket, zöldfelületeket, fasorokat és játszófelületeket is kialakítanak.

fonyod_4

A MA-HARD korábban több balatoni, velencei-tavi és fertő-tavi kikötő, partfalmegerősítési és kotrási projektnél közreműködött már, mondta el Pappert Attila, a KÉSZ Csoport vízépítési üzletágvezetője és a MA-HARD ügyvezetője.

A KÉSZ Csoport partnere, a Mahart Tiszayacht a vízen úszó szerkezetek, stégek és mólóelemek gyártásában és telepítésében játszik szerepet, míg leánya, a MA-HARD a komplex vízépítési kivitelezést biztosítja.

fonyod_3

A 6 000 négyzetméteren végzett fejlesztés keretében egy új, 35 méter hosszú kikötői partfal épül acél szádlemezekkel, magasabbra emelik a mólósétányt, amit új burkolattal, világítással és pihenőhelyekkel látnak el.

Őszi hajózási szezon vette kezdetét a Balatonon

Megjelent az új kormányrendelet: ikonikus helyét veszítheti el a Balaton

A központi térre új pavilonok kerülnek, megújul a mólófej kilátója és terasza is, míg a kikötőben közösségi terek, játszófelületek és kerékpáros pont épülnek majd és új fasort ültetnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Sándorfi Balázs FPKOSZ 2024
Ingatlan
Jó hitelből is megárthat a sok – Túlzott ingatlan kitettséghez vezethet az Otthon Start
Pénzcentrum
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
